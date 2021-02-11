التضامن: مبادرة «بر الأمان» تستهدف دعم 42 ألف صيد منهم 600 سيدة

كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مستشارة وزيرة التضامن للتأمينات والحماية، تفاصيل تسليم صيادات كفرالشيخ شباك وبدل صيد واقية، قائلة إنه جرى العمل على هذا الملف منذ نحو 6 أشهر، بداية من التأمين عليهم، في ظل قانون التأمينات الجديد، وإدخالهم تحت بند العمالة غير المنتظمة، بحيث يدفع الصياد 9% من الحد الأدنى للأجر التأميني، والبالغ 90 جنيها في الشهر، والدولة تتحمل حصة صاحب العمل البالغة 138 جنيها.

وأضافت «صابرين» خلال لقاء ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن عمال الصيد يتعرضون لفترات انقطاع على غير إرادتهم عن العمل مثل النوة والريعة، فجرى التوجيه بصرف دعم نقدي استثنائي لعمال الصيد خلال فترة التوقف، وجرى العمل على ملف الرعاية الاجتماعية لعمال الصيد، حيث وجه الرئيس السيسي بمبادرة «بر الأمان».

وأوضحت أن مبادرة «بر الأمان» والتي توفر من خلالها مستلزمات وبدل واقية لعمال الصيد لمواجهة مخاطر المهنة ورطوبة الطقس، حيث يعاني عمال الصيد غضاريف وفشل كلوي والتهاب رئوي وانتهاء عمره الإنتاجي سريعا، «ممكن نلاقي واحد في سن التلاتينيات وغير قادر على العمل ومصاب بأمراض مزمنة وأحيانا بتبقى خطيرة».

ولفتت إلى أن المبادرة تستهدف 42 ألف صياد على مستوى الجمهورية، والذين يتواجدون في البحيرات الداخلية ونهر النيل، حيث يتم توفير مستلزمات الصيد والشبك، تنقسم على 4 مراحل، الأولى مارس المقبل في بحيرات إدكو ومريوط والريان، والثانية في البرلس والمنزلة، والثالثة نهر النيل، والرابعة بحيرة البردويل.

وأشارت إلى أن الصيدات السيدات يتمركزن في كفرالشيخ، تم حصر منهن 600 سيدة، وسيتم توزيع أدوات الصيد لهن بداية من الأسبوع المقبل، ومقدر بأن عدد السيدات العاملية في مهنة الصيد بكفرالشيخ 2000 سيدة.