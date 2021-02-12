نزول الزيت من صورة العذراء للعام 31 على التوالي بإحدى كنائس بورسعيد

شهدت كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، نزول الزيت من صورة السيدة مريم العذراء، و الذي يتساقط من صورتها الورقية الكبيرة المعلقة على أحد جدران الكنيسة العتيقة للعام الـ 31 على التوالي دون انقطاع حسب المعتقدات المسيحية.

وينساب الزيت من صورة السيدة مريم العذراء كل عام في شهر فبراير، ويستمر نزوله طوال العام حتى شهر فبراير العام الذي يليه دون انقطاع، والذي يعتبر حالة فريدة لا يوجد مثيل لها مقارنة بكنائس العالم حسب معتقدات الديانة المسيحية.

وقام قساوسة وكهنة الكنيسة بترديد ترانيم دينية للسيدة مريم العذراء ابتهالا بنزول الزيت ليلا، وعلى الفور شهدت الكنيسة بعد ساعات إقبالا من المواطنين.

وبمجرد نزول الزيت بدأ توافد المواطنين من كل حدب وصوب للحصول على قطرات من الزيت، وذلك وسط إجراءات إحترازية مشددة من قبل الكنيسة للتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد، وشددت الكنيسة على روادها الذين توجهوا أمس للحصول على الزيت ومشاهدة نزوله من الصورة، ضرورة ارتداء الكمامات بجانب اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء تواجدهم بداخل الكنيسة.

وقال القمص بولا سعد، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد وكاهن كنيسة الأنبا بيشوي، «قصة نزول الزيت بدأت عام 90 عندما كانت إحدى السيدات المسيحيات (سامية) تعانى من مرض السرطان، لتأتى لها مريم العذراء فى الحلم ومعها الأنبا بيشوى وبعض القديسين وتقوم بعمل العملية لها وعقب ذلك تشفى سامية تماما» على حد تعبيره.

وأردف «منذ ذلك التاريخ وهو 20/2/1990 وأصبحت صورة العذراء التى كانت عند تلك السيدة ينزل منها زيتا له قوام سميك وله قدرات علاجية كبيرة ويتبارك به الجميع، وتم نقل الصورة للكنيسة ليتوافد المواطنون لها من كل حدب وصوب للحصول علي الزيت».

وعلى جانب متصل قال القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، إن الغريب فى ذلك الأمر أن نزول الزيت استمر لمدة 31 سنة على التوالي دون انقطاع، وهذا لا يحدث فى أي كنيسة في العالم، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد بأن بورسعيد محافظة مباركة وستظل كذلك دوما.

وتابع «أرميا»، «نتوجه لله بالدعاء هذا العام أن تنزاح أزمة فيروس كورونا، وأن ينتهى ذلك الوباء، وأن يشفي الله جميع المرضى وأن يخرج العالم جميعا من تلك الكبوة في أسرع وقت ويحمي الله مصر والمصريين».