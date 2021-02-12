حظك اليوم الجمعة 12-2-2021 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص عالم الفلك على تقديم التوقعات الخاصة بمواليد الأبراج، والتي تنقسم إلى 12 برجًا على دائرة الأبراج، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم اليوم ألا تدع المستجدات والأحداث تشتتك والزم الكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس داعمان ويمدانك بحضور أخاذ ورغم ميلك اليوم للانعزال، تعرف كيف تؤثر فيمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تجد اليوم أن الزملاء والأصدقاء يمثلون مساحة مهمة في حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

عاطفيا: قد يقف بجانبك أحد المخلصين ممن يحبونك وتشعر بالامتنان له.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك أن تعتني بخطواتك وأعمالك لتعطي انطباعا جيدا عن نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك نحو المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التعامل بود مع الأحباب ويمنحك القدرة على التفتح.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ وقد تحصل اليوم على إجابة شافية أو تحقق إنجازا أو تجد علاجا لمشكلة مالية معلقة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنظيم نفقاتك والتخطيط لمستقبلك وتراجع حساباتك بذكاء وقد تقوم بتنمية حالتك المادية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تبدي اليوم استعدادا لبدء فصل جديد من حياتك وتبدو ساحرا وجذابا في عيون الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلادها 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك تميل للتوتر ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك واهتم بحماية حقوقك وتمهل في توقيع الأوراق.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

قد تميل لفرض سلطتك على الطرف الآخر أو للتنصل من وعود ومسئوليات.. انتبه كي لا يُصاب الآخر بالاختناق.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان حسين الجسمي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم أن تتحرك بحماس وتبدو بكامل لياقتك حتى ولو كان اليوم مشحونا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تدفعك للاقتراب ممن تحب وتعدك بأوقات ممتعة معه.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة بشرى، ويوافق تاريخ ميلادها 5 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تستعيد هدوءك النفسي وتستمتع بوقتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. القمر بمنزل الحب يملأ قلبك بالمشاعر الدافئة ويدفعك لإظهار حبك نحو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تميل اليوم للعصبية وللنزاع مع البعض وعليك أن تهدأ كي تعيد الألفة لعلاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالحماس وبمهارة في الإقناع والتفاوض والوقت مناسب لإبراز مواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقتك بالأحباب ويدعوك للانطلاق والاستمتاع مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتفكير في كيفية تنمية أعمال أو مال، فقط عليك أن تراجع خطواتك جيدا تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في برجك يدعمانك ويمنحانك إشراقا وأفكارا ومشاعر إيجابية ويساعدك ذلك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم بروح مبادرة.. تبدو أكثر انفتاحا وتعبيرا عن نفسك وتحقق نتائج رائعة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك اليوم لامعا ويمدك بأدوات السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.