إمام أحمد عن فيلم «من أحياها»: الأسر نظرتها اختلفت إلى الحياة

قال إمام أحمد، الصحفي بجريدة «الوطن» ومعد الفيلم الوثائقي «من أحياها»، إن ما حدث على الأرض من إنجازات في المشروعات القومية التي قامت بها الدولة، وخاصة التخلص من المساكن غير الأمنة والخطرة، لا يعد بناء فقط لكنه إنجاز، لافتا إلى أن الأهم من ذلك البناء هو تغيير سلوكيات المواطنين الذين يحيون بمثل هذه البيوت: «دخلنا مع الناس جوه بيوتها، وعملنا معايشات مطولة ليوم وأثنين وثلاثة، وفيه أسر نظرتهم اختلفت للحياة».

السيدات أكثر طرف لديهن الحماس

وأضاف «أحمد»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن أحد الشباب من سكان المناطق العشوائية، الذي جرى عرضه ضمن الفيلم الوثائقي، كان يطمح ليكون لاعبا لكرة القدم، غير أن حلمه لم يتحقق إلا بعد الانتقال إلى المدينة الجديدة التي بنتها الدولة لتحتويه وأسرته، كما أن المرأة في هذه المناطق، تلعب دورا رئيسيا لترسيخ النقلة الثقافية: «مع احترامي للأزواج والأباء، الست أكثر طرف عنده حماس، وسألت عشرات النماذج، كانت إجابتهم مشابهة أنهم عايزين ده لاولادهم، وهما اللي عاملين ليهم حماس وطاقة إيجابية».

تحول كبير للمشاعر الإنسانية بداخل قاطني العشوائيات بعد نقلهم

وأوضح أن اسم الفيلم «من أحياها»، لم يتناول الحديث عن البناء فقط، لكن فيه جرى التطرق إلى ما حدث بداخل المواطنين، من تحول كبير للمشاعر الإنسانية بداخله، بخلاف نظرته للمستقبل، التي باتت تتسم بالتفاؤل والإيجابية، منتظرا مستقبلا أفضل له وعائلته.

وأكد أنه رأى الكثير من المشاهد، خلال تصويره للفيلم الوثائقي، لكن لم يتسع وقت الفيلم لعرضها، حيث كانت إحدى المشاهد، تخص سيدة خرجت من منزلها، وسارت مسافة 50 متر من منزلها، وذهبت لإلقاء القمامة في صندوق القمامة: «كنت فاكرها هترميها تحت الشباك، بس فيه تغير في محافظة الناس على المكان لأنه بقى بتاعهم».

وأشار إلى أن حلم التطوير والنقلة النوعية والمكانية والثقافية التي تحول إليها هؤلاء المواطنين خلال الفترة الماضية، ساعدت كثيرا في تغيير سلوكيات المواطنين وأحلامهم على حد السواء: «كنت بروح في أوقات غير متفق عليها مع رئيس الحي، وكنت بشوف الصورة ذاتها من السلوكيات من قبل المواطنين».

وقدم الشكر لمعتز مختار مخرج الفيلم الوثائقي، وهاجر محمد، وكل فريق العمل الخاص بالفيلم الوثائقي الأخير.