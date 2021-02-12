حمادة هلال: كاريكا وقف جنبي كتير.. وفيه نجوم لما «خسوا» انطفوا

قال النجم حمادة هلال، إن يوم الخميس بالنسبة له هو أعظم يوم عندما كان صغيرا لأنه كان يعود من المدرسة ليشاهد التلفزيون ثم يلعب كرة القدم، وبسبب تأخيره خارج المنزل يحصل على «علقة» من والده.

وأضاف «هلال» خلال استضافته في برنامج «ليلة الخميس» المذاع على فضائية «mbc مصر»، أنه بدأ الغناء في الأفراح الشعبية في المنطقة التي كان يسكن فيها قديما «الزاوية الحمراء»، وحيث كان لا يستطيع الغناء إلا في الأفراح والمدرسة.

وتابع: «كان نفسي أغني وأنا صغير وأمسك مايك مكنش قدامي غير المدرسة والأفراح الشعبية، وبعدها قدمت ألبوم (الأيام) من ألحان عصام كاريكا والألبوم كان مكسر الدنيا، لكن تأخرت في تحضير فرقة خاصة بي، وكنت أرسل البدلة الخاصة بي للمكوجي لمدة 6 أشهر للغسيل على الرغم من عدم وجود فرح أذهب إليه وعندما تواجد فرح أرسلت البدلة وفقدت البنطلون وحصلت على بنطلون من الملحن عصام كاريكا وكان واسع جدا والبدلة من فوق ضيقة كان شكلي مسخرة واحتفظت بفيديو الفرح ده لحد دلوقتي وبصراحة كاريكا وقف معايا كتير».

وواصل: «أول مرة أسمع لقب عميد الأغنية الكئيبة بس أنا في فترة زمان وأنا بغني وعندي 15 سنة كنت بغني أغاني لائقة على سني لكن المنتج طارق عبدالله عمل على تقديم أغاني درامية، وكنت أحقق نجاحا كبيرا لكن لم أستطع العمل في الأفراح لأن الأغاني كانت حزينة، وكان صعب الخروج من الأغاني الحزينة لكن خرجت بعد فترة طويلة».

واستطرد: «فيه ناس خسوا نجومتيهم أطفت وويزو ناجحة وربنا موفقها وغنى لها أغنية شوكولته يامشكلطة ياحلوة يامقطقطة» فردت عليه الفنانة «ويزو» نجمة مسرح مصر: «جوزي معمليش أغنية».

وعن رأيه في النجم إدوارد، قال حمادة هلال: «نجم كبير وقدره كبير جدا وقدم السعد على أي مكان يخشه، وقلبه طيب ويحب يخدم الجميع».