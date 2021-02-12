كارول سماحة وأحمد جمال ونجار يتألقون في حفل «عيد الحب» بالأوبرا.. صور

في أجواء رومانسية حالمة، انطلقت أولى ليالي سلسلة حفلات عيد الحب التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وشهدت مزيجاً من الغنائيات المصرية واللبنانية، حيث تألقت النجمة كارول سماحة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى، وقدمت نخبة مختارة من أجمل أعمالها إلى جانب عدد من أغاني التراث، ولاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور، كان منها «بصباح الألف الثالث، غالي علي، أنسي همومك، في الوقت الغلط، حبيت دلوقت، خليك بحالك، صحابي، أجواء الشهرة، سهرانين، يارب، إحساسي، اتطلع في، اسمعني، ما تفتنيش أنا وحدي، أنا بعشقك ووحشاني الدنيا».

كما أمتع الفنان أحمد جمال، الجمهور بباقة متفردة من أشهر أغانيه منها «اضحكي، تحيا مصر، مش كتير عليك جمالك، نشيد العاشقين، من غير مجاملة، بحبك قد نور الشمس»، كما قدم لأول مرة أحدث أعماله بعنوان «بحبك»، هذا بجانب مختارات من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها «يا حلو صبح» لـ محمد قنديل، «خايف أقول اللي في قلبي - إمتي الزمان» لـ محمد عبدالوهاب، «أول مرة تحب يا قلبي» لـ عبدالحليم حافظ .

وعلى نغمات البيانو عزف الدكتور حماده النجار، مقتطفات موسيقية من روائع الألحان منها «شايف البحر، قصر الشوق، ميدلي حب»، كما قدمت الفرقة في مستهل الحفل لحن أغنية «حكاية حب».

يتم تنظيم الأمسية الثانية لحفل عيد الحب، اليوم الجمعة، بمشاركة المطربة جنات، والمطرب أحمد عفت، وعازف الجيتار الأردني، وحيد ممدوح، في تمام الساعة 8 مساء، ويصل سعر التذكرة إلى 410 جنيهات.

ويشارك الفنان مدحت صالح في الأمسية الثالثة غدا السبت 13 فبراير، مع الفنانة مى فاروق، والتي تشارك بباقة مختارة من أعمال تراث الطرب إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة مع عازف البيانو الشهير عمرو سليم، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، ويصل سعر التذكرة إلى 410 جنيهات.