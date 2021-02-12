افتتاح مساجد جديدة في 5 مراكز بأسيوط اليوم

قال الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن المديرية ستفتتح خمسة مساجد، اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه أناب قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية لافتتاح المساجد.

وأضاف وكيل وزاره الأوقاف، أن المساجد المقرر افتتاحها ستكون بمراكز القوصية والبدارى وديروط والفتح وأسيوط وذلك في حضور القيادات التنفيذية والشعبية والدعوية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه شدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وعلامات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي بالمساجد.

وأوضح وكيل الوزارة أنه سيتم افتتاح مسجد الاخلاص بقرية الشيخ عتمان مركز البداري، وافتتاح مسجد عمير بن الحمام بقرية فزارة مركز القوصية افتتاح مسجد ال عمر الصعيدي بقرية الهدايا مركز اسيوط افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الفيما مركز الفتح افتتاح مسجد الخلفاء الراشدين بقرية عواجة مركز ديروط.

يشار إلى أن محافظة أسيوط شهدت خلال الشهر الماضي افتتاح عدد من المساجد، حيثحرى أفتتاح تسعة مساجد بمراكز ديروط وأسيوط وأبنوب والقوصية ومنفلوط وصدفا.

كما افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إحلال وتجديد مسجد «الأمير سنان» بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط، والذي أقيم بالجهود الذاتية ودعم ومساهمة وزارة الأوقاف.