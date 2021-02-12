«المصرية للاتصالات» تطلب دبلومات للعمل فنيين بفروعها في المحافظات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، حاجتها لفنيين إزالة أعطال وتركيبات في جميع المحافظات.

وقالت الشركة، في منشور عبر موقعها الإلكتروني، إن هناك حاجة لتعيين فنيين إزالة أعطال وتركيبات بجميع محافظات الجمهورية، يتم التقدم إليها عبر الموقع، واختيار استمارة التقديم لوظيفة فني إزالة أعطال وتركيب، ويشترط لمن يتقدم لشغل الوظيفة أن يكون حاصل على شهادة تعليم متوسط أو فوق متوسط «ثانوي، دبلوم، أو معهد سنتين»، ويفضل أن يكون ملم بمبادئ الشبكات السلكية واللاسلكية، ويفضل إجادة التعامل مع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

أما الموقف من التجنيد، فيجب على المتقدم أن يكون لديه إعفاء «نهائي، مؤجل، أدى الخدمة العسكرية، أو لم يصبه الدور»، على أن يكون سن المتقدم من 18 عامًا حتى 30 عامًا، ويشترط أن يكون المتقدمين ذكور فقط؛ نظرا لطبيعة العمل.

نظام جديد لرفع الكفاءة التشغيلية لعمليات تركيب وتفعيل خدمات الإنترنت

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، نظامًا جديدًا لرفع الكفاءة التشغيلية لعمليات تركيب وتفعيل خدمات الإنترنت، والوصول بها إلى معدلات قياسية، وخفض الزمن اللازم لتوصيل الخدمة، دون تدخل بشري، حيث إنها أطلقت نظام «ميكنة العمليات»، والذي من شأنه رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات تركيب وتفعيل خدمات الإنترنت، والوصول بها إلى معدلات قياسية، وتمكين الفنيين والمهندسين في جميع أنحاء الجمهورية من تنفيذ طلبات التركيب والإصلاح وتوصيل الخدمة في وقت قياسي، الأمر الذي يمكن المصرية للاتصالات من خفض الزمن اللازم لتوصيل خدمات الإنترنت لجميع عملائها بشكل كبير وبأعلى مستوى من الجودة، فضلًا عن إتاحة إمكانية التشغيل الآلي دون تدخل بشري، للخدمات المضافة التي سيتم تطويرها مستقبلًا على البنية التحتية للإنترنت.

تطوير الأنظمة وميكنة الخدمات المختلفة المقدمة للعملاء

ويأتي هذا النظام في ظل استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تطوير الأنظمة وميكنة الخدمات المختلفة المقدمة لعملاء الشركة، بما يضمن حصولهم على أفضل مستوى من الجودة، كما أنه يتسق مع استراتيجية الشركة نحو تحقيق التحول الرقمي، والاعتماد على أحدث الأنظمة العالمية في هذا الشأن على الارتقاء بأنظمة العملاء، وتقديم أفضل مستويات الخدمة.