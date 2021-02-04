رابط التسجيل في مبادرة «صنعتي».. فرص عمل كثيرة لخريجي المدارس الفنية

تواصل وزارة الشباب والرياضة، مسيرتها الناجحة في المساهمة لتدريب الشباب على اقتحام سوق العمل، وتوفير فرص عمل ووظائف متعددة ومتنوعة، للخريجين في التخصصات كافة، إيمانا منها بدورها المجتمعي.

وفي إطار ذلك، كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب الرياضة، عن البدء في تنفيذ مبادرة جديدة، تحت شعار «صنعتي»، لتأهيل وتشغيل شباب التعليم الفني، بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر».

وأكد الوزير لـ«الوطن»، أن الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة (الإدارة العامة للجامعات)، تتولى مسؤولية تنفيذ المبادرة، مع مؤسسة «إنجاز مصر».

المبادرة تهدف لرفع كفاءة الكادر الفني عن طريق التدريب على المهارات الشخصية

وأوضح «صبحي» أن المبادرة تهدف لرفع كفاءة الكادر الفني عن طريق التدريب على المهارات الشخصية، ورفع المعرفة العلمية والعملية بالتخصصات الفنية المطلوبة، مع محاولة ودعمهم لتوفير فرصة تدريب في إحدى المصانع، لمواكبة التطور الصناعي، ما يتيح لهم فرصة مستقبلية أفضل للتوظيف، والوصول إلى 50 طالب وطالبة من خريجي مكتب المعاهد الفنية المتوسطة، لافتا إلى أن المبادرة تقوم على 3 برامج تدربيية أساسية على النحو التالي:

- تدريب على اكتساب المهارات الأساسية المطلوبة، مثل «إدارة الوقت، والعرض والتقديم، وكتابة السيرة الذاتية، وكيفية تفكيره لعمل مشروع خاص به، وتوسيع دائرة المعرفة به عن طريق التسويق الإلكتروني».

- تدريب أكاديمي لمواكبة التقدم الرقمي «لغة انجليزية، اتوكاد».

- تدريب عملي في تخصصه يستهدف رفع كفاءته العلمية والعملية كفني متخصص في مجاله «السيارات، التبريد والتكيف، الكهرباء، الخياطة والتفصيل»، في معامل متخصصة مجهزة على أعلى مستوى.

جدير بالذكر أنه في حال اجتياز المشارك مراحل التدريب وإثبات التزامه وتفوقه، تقدم له المؤسسة دعما في المصانع والشركات للتدريب الوظيفي في تخصصه، والذي بدوره يرفع من فرصة تعيينه في هذه المصانع والشركات؛ إذ سيتم التدريب الفني والأكاديمي من خلال مراكز التدريب والشركات المتخصصة في مجال التدريب الفني والتقني.

خريجو المدارس والكليات الفنية والتكنولوجيا أهم الفئات المستهدفة

- طلاب وخريجي الكليات والمعاهد والمدارس التكنولوجية والفنية، التكلفة الإجمالية بالجنية المصري للطالب الواحد، 11 ألف جنيه مصري، مدفوعة من الشركات الراعية، ومقدمة مجانية للطالب:

وتتضمن البرامج 4 أنواع من التدريب على النحو التالي:

- التدريب على الاستعدادية للعمل مدته 11 يوما.

- تدريب على 4 مستويات لغة انجليزية.

- تدريب على مستوى اتوكاد.

- تدريب فني على التخصص المطلوب.

ويستطيع الراغب الاشتراك والتسجيل في المبادرة من هنا