القاهرة تسجل 176 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

وصل عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمحافظة القاهرة 175ألف و929 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء حتى الآن.

كانت محافظة القاهرة أعلنت عن استمرار المراكز التكنولوجية بمختلف الأحياء فى تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 31 مارس المقبل، موعد انتهاء المهلة الأخيرة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بمد تلقي الطلبات طبقا لقانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لافتا إلى أن التقديم يتم بصورة البطاقة الشخصية تيسيرًا على المواطنين، وبعدها يستكمل طالب التصالح الأوراق المطلوبة لاحقا.

مد مهلة تلقى طلبات التصالح أكثر من مرة

وأشار إلى أن مد فترة تلقى طلبات التصالح أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم أكثر من مرة، يؤكد حرص الدولة على إتاحة الفرصة للمواطن للتعامل بشكل رسمى على العقار أو الوحدة السكنية، وعدم تعريضهم لإزالة المخالفات، مؤكدا أنه بمجرد تقديم طلب التصالح يحصل المتقدم على شهادة لوقف أى أحكام صادرة بشأن المخالفة محل التصالح، مؤكدًا أن الموافقة على التصالح توقف تنفيذ أى أحكام صادرة بشأن المخالفة وخصم المبالغ المسددة فى أى غرامات سابقة من قيمة التصالح الذي يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين، ويؤكد على هيبة وحقوق الدولة.

من حق المواطن التظلم فى حالة رفض الطلب

وأكد المصدر أنه من حق المواطن التظلم على أى طلب تصالح تم رفضه، وأن أجهزة المحافظة تتابع بشكل يومى تقديم طلبات التصالح وإزالة أى عقبات بشأن هذا الملف، موضحًا أن المبالغ المحصلة للتصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق.