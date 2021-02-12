دجال المهندسين.. رفيق الأثرياء لجلب الحبيب وعلاج الأمراض المستعصية

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل التحقيق مع دجال المهندسين بعد القبض عليه بتهمة النصب وممارسة أعمال الدجل والشعوزة نظير مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايين الجنيهات، وحصل على سيارة من سيدة ومشغولات ذهبية من سيدات أخريات زاعمًا مساعدتهن في الإنجاب وجلب الحبيب والعلاج من الأممراض المستعصية، وذاع صيت المتهمة حتى أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لسرعة التواصل مع زبائنه، لكنه كان يرفض العمل مع كل الزبائن وكان ينتقي الأثرياء فقط.

الإقامة في فندق 3 نجوم

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أنه كان يقيم في أحد الفنادق بالقاهرة بعد أن حصل على مبالغ مالية من زبائنه كانت كفلية لإقامته في الفنادق 3 نجوم، وأنه كان ينتقل بسيارة بين المحافظات لتلبية دعوات زبائنه سواء كانت للعلاج أو الزواج، أو فك السحر، وبينت التحريات أنه حصل على سيارة من سيدة كانت لا تنجب منذ 14 سنة ساعدها على الإنجاب بحسب زعمه من خلال استخراج الجن الذي كان يتسبب في منع حملها، وأنه حصل على هدايا من المشغولات الذهبية تزيد عن 200 جرام من فتيات ساعدهن على الزواج من شباب كانت تربطهم علاقات عاطفية ثم مزقتها الخلافات والمشاكل.

المتهم: ما حصلت عليه عبارة عن هدايا

وأوضحت التحقيقات أن المتهم اعترف أنه قدم إلى القاهرة من محافظة المنيا بعد أن عرضت عليه سيدة الحضور إلى القاهرة للعمل في مجاله بعد أن تمكن من علاج ابنتها من مرض نفسي وأنه حصل منها على مبلغ مالي كبير بسبب ثرائها، واستمر المتهم في ممارسة نشاطه الإجرامي حتى نجحت أجهزة الأمن في رصد الصفحة التي كانت تروج لنشاطه على فيسبوك وتمكنت المباحث من القبض عليه داخل فندق بالقاهرة وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة مدعيًا أن جميع النقود التي حصل عليها لم تكن بالابتزاز؛ ولكنها كانت عبارة عن هدايا من زبائنه الذين وجدوا فيه ضالتهم وساعدهم في الخروج من الأزمات التي كانوا يمرون بها.