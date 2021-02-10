الزراعة: تكثيف المرور على القمح للاطمئنان على المحصول الاستراتيجي

أكد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن العلماء والباحثين في معهد المحاصيل الحقلية يقومون بزيارات ميدانية مستمرة لمحصول القمح في المحافظات المختلفة وذلك لمشاهدة نمو النباتات ونتائج تطبيق حزمة التوصيات الخاصة لمحصول القمح وخاصة زراعة الأصناف الجديدة والزراعة على مصاطب بحسب توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأضاف «خليل»، أن حالة نمو المحصول جيدة جدا وفى طور طرد السنابل وأظهرت زيارة الحقول مدى فاعلية تنفيذ حزم التوصيات الفنية فى حقول المزارعين بهدف زيادة إنتاج القمح في مصر، مشيرا إلى أن وفدا من قسم بحوث القمح برئاسة الدكتورة وفاء العوضي، رئيس قسم بحوث القمح، وأعضاء القسم دكتور سامي رضا، والدكتور مصطفى عزب، والدكتور صلاح عبدالمجيد، والدكتور عادل هجرس، والدكتور أحمد القط، والدكتور أحمد على، والدكتورة هدى مصطفى، بالتنسيق مع الإدارات المختلفة في الوزارة، يتابعون يوميًا حالة المحصول.

والتأكد من تنفيذ الإرشادات الشهرية والتوصيات الفنية التي تصدرها الوزارة، ‏والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة من خلال معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية تقوم حاليا بتنفيذ عدد من الحقول الارشادية للقمح على مستوى الجمهورية بلغت 8122 حقلا، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ومشروع تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية ‏لمساعدة الفلاحين على الاستفادة من تطبيقات البحوث الزراعية، وزيادة الإنتاج .