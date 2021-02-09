بعد وصوله المريخ.. الباز: تخوفنا من عدم إتمام «مسبار الأمل» المهمة

أعرب الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، عن سعادته البالغة بوصول «مسبار الأمل» الإماراتي لكوكب المريخ، حيث ذكر أنه متابعا لهذا الحدث منذ فترة طويلة جدًا، كونه في المجموعة الاستشارية بهيئة الفضاء الإماراتية، «متابع إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيتم، كنت متابع المسبار من زمان جدًا، كان فيه مخاوف من عدم إتمام المهمة بنجاح».

كل حركة للصاروخ في الدوران كانت تحتمل الصواب والخطأ

وأضاف «الباز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN»، أن كل حركة يقوم بها الصاروخ كانت تحتمل الصواب أو الخطأ، «الصاروخ كان مستمر في اتجاه ما، عشان يلف حول المريخ كان لازم يغير من مساره، كل خطوة يعملها عشان يغير من مساره كان فيه احتمال إنه ميعملهاش صح».

فارق الباز يستعرض أهمية وصول مسبار الأمل لكوكب المريخ

وأشار مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إلى أن هذا المسبار سيفيدنا في معرفة الكثير عن الكوكب الأحمر، مثل الغلاف الجوي الخاص بالمريخ، وكيف تحدث العواصف الرملية عليه بكثافة، حيث يحدث على هذا الكوكب عواصف ترابية كبيرة للغاية، «هنعرف بقى بيحصل إزاي وامتي».

مسبار الأمل رفع الروح المعنوية للشباب العربي والإماراتي

وتابع: «هنعرف كمان نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي للمريخ، كما أن هذا الأمر رفع للروح المعنوية للشباب الإماراتي، وارتقاء بمستوى العرب، أي حد عربي يقول إحنا لما بنحط راسنا بحاجة بنعملها وإحنا قادرين، كما أن المسبار سيتيح لنا التعرف على الغلاف الجوي العلوي للمريخ، مش اللي على سطح المريخ فقط».

وعن مدى إمكانية الحياة على كوكب المريخ، رد: «مش هنعرف إلا بعد فترة طويلة، بس اللي نعرفه إن كان فيه مياه على سطح المريخ».