إصابة عامل برش خرطوش في مشاجرة بسوهاج

أُصيب عامل برش خرطوش في القدم اليسرى علي يد جاره العامل، بدائرة مركز شرطة سوهاج، اليوم، بسبب خلافات الجيرة، ونقل المصاب إلى مستشفى سوهاج العام، وألقي القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام، بوصول «محمد.ا. ع»، 23 عامًا، عامل، يقيم بدائرة المركز مصاباً برش خرطوش بالقدم اليسرى، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال المصاب اتهم المدعو «حماد.ح.ح»، 47 عامًا، عامل ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات الجيرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن «فرد خرطوش»، محلي الصنع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.