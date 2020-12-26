ربة منزل تتهم عاملا بحرق شقتها بسبب خلافات الجيرة بالدقهلية

اتهمت ربة منزل جارها بإشعال النار في منزلها بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بسبب خلافات بينهما، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لباقي أجزاء الشقة.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة كائنة بمنطقة «المنزلة الجديدة» بندر المنزلة.

وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة الأهالي، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الرابع بالعقار رقم 10 بمنطقة المنزلة الجديدة، بعمارات الأرامل، ملك محمد حمودة أبو يوسف، 33 عاما، تاجر فاكهة، مقيم بمنطقة سوق السمك ببندر المنزلة، واستئجار فاطمة خالد الغريب، 42 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان.

وبالمعاينة، تبين أنه نجم عن الحريق احتراق جزء من باب الشقة، دون وقوع ثمة إصابات.

وبسؤال مستأجرة الشقة، في محضر الشرطة، اتهمت المدعو «محمد ال. ع.» 16 سنة، عامل، مقيم بذات العنوان، بإلقاء مادة بترولية «بنزين» على باب الشقة وإشعال النيران به، لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة.

وتمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته، في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وجرى إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وحُرر عن ذلك المحضر رقم 1991 لسنة 2020 جنح قسم المنزلة، وجار العرض على النيابة العامة.

ومن جهة أخرى، باشرت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، تحقيقاتها حول إشعال مسجل شقي خطر النار في شقيقه وتحطيم محتويات شقته بعد أن رفض إعطائه مبلغ مالي، وبالقبض عليه اعترف بارتكاب الواقعة وكشف سجله الجنائي أنه مسجل شقي خطر سرقات، وسبق اتهامه في 12 واقعة.