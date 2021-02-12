تغريم 15 مواطنا ومصادرة 11 شيشة في حملات بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالشرقيية، حملة، اليوم، بالإشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق، أسفرت عن غلق مقهى مخالف بقريه الإشراف بطريق الأحرار ومصادرة 11 شيشة، فضلاً عن تغريم 15 مواطنا لعدم إلتزامهم بارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا خلال حملات تفتيشية علي سائقي سيارات الأجرة بمداخل مدينة الزقازيق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية بالشرقية في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير المتلزمين بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرصه انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن الأجهزة التنفيذية يقظة لأي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية بنطاق المحافظة، مشدداً علي رؤساء المراكز بتكثيف اللجان الدورية لرصد أي تعديات مخالفة وإزالتها في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و فرض سيادة القانون علي الجميع.

وفى هذا الإطار، نظمت رئاسة مركز ومدينه فاقوس حملة بحضور نائب مدير الأمن ومأمور قسم شرطة فاقوس لتنفيذ قرار ازالة لعقار كائن خلف مسجد الإمام بشارع المكتبات بالمدينة وتم فصل المرافق عن المبنى قبل إزالته وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت مدينة ديرب نجم حملات لإزالة التعديات المخالفة بنطاق المركز واسفرت الحملات عن تنفيذ قرار إزالة بناحية قرية المجفف التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق عبارة عن فك شده خشبيه للدور الأول العلوى بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى بمساحة 155م كما توجهت الحملة للوحدة المحلية بدبيج وأسفرت عن فك شدة خشبية للدور الثالث علوي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامه بالمخالفه بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات علي الطرق للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.