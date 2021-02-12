«صحة الغربية» تعلن عزل مدير مستشفى السنطة بعد إصابته بكورونا

أعلنت صحة الغربية، استمرار عزل الدكتور سامي سلامة، مدير مستشفى السنطة العام، إثر ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء الأشعة والتحاليل اللازمة.

وأضاف الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن مدير مستشفى السنطة العام يخضع للعزل المنزلي وبروتوكول وزارة الصحة للعلاج تحت إشراف مديرية الصحة .

فيما نظمت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة في الغربية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، وبتنفيذ الدكتورة نشوي مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية، دورة تدريبية لممرضات الرعاية الأولية بجميع الوحدات بالقرى والمراكز المحافظة .

كما استهدفت الدورة تدريب الفريق الطبي بالوحدات الصحية على مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية وأساليب مكافحة العدوي وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعامل مع مرضي فيروس كورنا وأيضا التدريب علي المشاركة في تنفيذ مبادرة دعم صحة المرأة والطفل ومبادرات الدمج بجميع المراكز.

وأكد وكيل وزارة الصحة تراجع نسب الإصابة بالفيروس، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقايه من أخطار تفشي عدوي فيروس كوفيد 19، ووجه مديري الإدارات الصحية والمستشفيات العامة إلى ضرورة استمرار حملات التطهير والتعقيم واستخدام مواد المطهرات واستخدام الماسكات والكمامات الطبية للحد من انتشار الفيروس العالمي .