«الممرض الخيري» مبادرة شبابية لإنقاذ الأرواح في لبنان: نمولها من رواتبنا

رغم أنهم يحصلون شهريا على ما يقرب من 75 دولار، نظير عملهم كممرضين في مستشفى بلبنان، إلا أنهم أسسوا مبادرة لمساعدة أهالي طرابلس من أجل التغلب على أوجاعهم، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

"الممرض الخيري، مبادرة خرجت إلى النور عبر 7 شباب يعملون ممرضين، وتعرفوا على بعهم البعض في المستشفى الحكومي بمدينة طرابلس اللبنانية، ليستغلوا صداقتهم في تأسيس المبادرة التي تعد مشروعا إنسانيا تطوعيا لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين"، بحسب حديث عمر حداد، مؤسس المبادرة لـ"الوطن".

وقال الممرض اللبناني عمر حداد: إن مؤسسي المبادرة قاموا بتمويل المستلزمات الطبية البسيطة من رواتبهم لتوفيرها، مشيرا إلى أنهم لا يقبلون سوى التبرعات العينية وليست المادية، حيث إن لبنان يعتبر به احتكار للمستلزمات الطبية ما جعلهم يلجؤون لأصدقائهم في الخارج من أجل إرسال أسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس لاسيما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حداد: "وجدنا أن الأشخاص المسنيين ليس بمقدورهم الذهاب إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج سواء للحالة المادية أو الصحية أو الظروف الاقتصادية التي بها البلاد ما أثرت سلبا عليهم، فقمنا بالتطوع من أجل الذهاب إلى منازلهم، وفي الحالات التي تتطلب ممرضات نقوم بالتواصل معهن و لا يمانعن في المساعدة".

وتابع: "أتمنى أن تعم جميع أرجاء لبنان تجربتنا وأن يبادر الشباب الذي يعمل في مجال التمريض في التطوع لتخفيف العبء عن القطاع الصحي العامل والوصول إلى أماكن المرضى الذين هم بحاجة ماسة للعلاج وهم في المناطق الأشد فقرا والمرضى الأكثر احتياجا".

واختتم حداد، حديثه لـ"الوطن": "قررنا توسيع عملنا التطوعي من خلال التعاون مع إحدى البلديات لكن للأسف حاولوا تسييس المبادرة مع جمعية تابعة لأحد سياسين ولكن رفضنا وفضلنا البقاء على الحياد".