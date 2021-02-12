مياه الفيوم تستعين بـ«الفوم» لمنع تلوث مياه المحطات من بقع الزيت

قال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، إنّ الشركة اتخذت كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة بوضع مادة الفوم أمام كل مآخذ المياه، لمنع دخول بقع الزيت إلى داخل مآخذ المحطات، بعد تكرار وجود بقعة زيت أمام المأخذ مرتين متتاليين تسببت في انقطاع المياه عن محافظة الفيوم بالكامل عدا مركز طامية.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنّه تم تشكيل غرفة عمليات لرصد بقع الزيت ونقط انطلاقها لمواجهتها، موضحًا أنّه تم رصد المصرف الذي يصرف مباشرة على بحر حسن واصف والمتسبب في المشكلة.

وأكد أنه تم التواصل مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم فكلف كل الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إتجاه المتسببين في تكرار تسرب بقع الزيت أمام مأخذ المحطة، وإزالة موتور الري المتسبب في تسرب الزيت حفاظًا على صحة المواطن الفيومي، ومعاقبة كل شخص تسول له نفسه الإضرار بالمجاري المائية العذبة التي تغذي محطات مياه الشرب.

وكشف «درة»، أنّ بقع الزيت تؤثر على إنتاج محطات مياه الشرب من المياه النظيفة التي تغطي احتياجات أكثر من 3 ملايين نسمة، هذا إلى جانب إجراء اختبارات معملية على نوع معين من الفوم، ومراقبة مأخذ المحطات على مدار 24 ساعة، لافتًا إلى أنّه تم شراء كمية الفوم المطلوبة والذي له القدرة على امتصاص مثل هذا النوع من الملوثات.

وبينّ رئيس شركة مياه الشرب، أنّه تم التوصل إلى المتسبب في تسرب الزيت من خلال لجنة تم تشكيلها ضمت جهاز شئون البيئة، والري، والبيئة بالمحافظة، والوحدة المحلية، والتي فحصت محيط محطة مياه الشرب والصرف الصحي، حتى توصلت إلى المصرف الذي يقوم بإلقاء المخلفات في ترعة حسن واصف التي تغذي المحطات.