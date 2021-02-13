حظك اليوم السبت 13-2-2021 على الصعيد المهني والعاطفي

تختلف توقعات الأبراج باختلاف نوع البرج وحالة الفلك، وتنقسم الأبراج لمائية وترابية ونارية وهوائية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تعمل في صمت وأن تتجنب الانفعال سريعا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر ينصحك أن تهتم اليوم بصحتك وسلامتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على الحصول على دعم الأصدقاء أو الزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. اقتران القمر ونبتون يساعدك اليوم على تحقيق تطور إيجابي وتقوم بمبادرات مناسبة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر يقترن بنبتون في وضع معاكس وعليك ألا تتسرع وأن تفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس قد يصيبك اليوم بالضغوط والتشوش ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع نبتون في منزل الحظ يجعلك أكثر قدرة على إظهار مشاعر ود وتعاطف في معاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تناقش أمورا مهنية ومادية وتمضي في الاتجاه الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع نبتون بمنزلك الثامن يدفعك للتمسك بمن تحب وقد تكتشف مشاعر جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

لا تصر على العناد فهناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

حاول أن تهدأ فالصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل مع من تحب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اقتران القمر ونبتون في منزل العمل والصحة يدفعك لتعيد تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك مشاعر مشتعلة وتؤثر بحب في الطرف الآخر.. تحسن أيضا تنظيم أفكارك ووقتك وطاقتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك أن تحسم بعض الأمور وتلتقط الفرص وتبدو ملهما.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان مدحت صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تعتمد على نفسك ولا تنتظر كثيرا ممن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وتطالبك الأفلاك بالصبر ليومين حتى تتحسن الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية مايلي سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بطاقة كبيرة تساعدك على القيام بلقاءات وإنجازات مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع نبتون في وضع داعم يمنحك كل السحر والجاذبية وقد تحقق تواصلا أفضل مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تدرس جيدا خطواتك واهتم بتحديد ميزانية تلتزم بها وراجع مصروفاتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في برجك يمنحانك سحرا واستعدادا أكبر للعطاء والتفهم مما يجعل الطرف الآخر يقدرك لشخصك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يقترن مع نبتون ببرجك ويمدك ذلك باليقظة والتألق والثقة، والفلك يدعم كل مبادرة تقوم بها.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تبدو مؤثرا في الجنس الآخر واليوم ترى تأثيرك في نظرات الإعجاب الموجهة لك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.