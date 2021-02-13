حظك اليوم السبت 13-2-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يكون صداقات كثيرة ويدفعه فضوله للبحث عن كل شيء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر يقترن بنبتون في وضع معاكس وعليك ألا تتسرع وأن تفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس قد يصيبك اليوم بالضغوط والتشوش ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.