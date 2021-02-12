نجوم الفن يشيدون بـ بتول عرفة بسبب «أهلا بيك».. صور

أشاد عدد من نجوم الفن بالمخرجة بتول عرفة، عقب طرح أغنية «أهلا بيك»، للمطرب محمد محسن، من كلمات الشاعرة نور عبد الله، والتي شهدت ظهور الفنانة هبة مجدي للمرة الأولى في أغنية رومانسية مع زوجها،

وأنهالت التهاني لمخرجة الكليب، عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، ومن بين المهنئين والمشيدين كل من: «المطربة السعودية وعد والفنانات نجلاء بدر وآيتن عامر ودينا فؤاد ومى سليم ومنة فضالي، ودانا حمدان وندى بسيوني، والملحن وليد سعد، والشاعر الغنائي خالد تاج الدين، والإعلامية سهير جودة، ومدير التصوير جلال الزكى، والموسيقية نسمة عبد العزيز والشاعر أحمد حسن راؤول، وحسن الناقور صاحب نادى شيلسي السعودي».

هبة مجدي «موديل»

وجمعت مخرجة الكليب بتول عرفة، هبة مجدى كـ «موديل» مع زوجها المطرب محمد محسن، حيث استغلت «عرفة» كلمات الأغنية ووظفتها في قصة واقعية بين المطرب وزوجته، ليظهران للمرة الأولى معًا، خاصة وأن قبل زواجهما كان هناك قصة حب جمعتهما داخل أحد الأعمال الفنية وهو مسرحية «الملك لير».

وتمكنت مخرجة الكليب من تقديم مواقع تصوير جديدة تضمنتها أحداث الكليب، حيث جمعت بين أماكن مفتوحة في لبنان تظهر للمرة الأولى ومشاهد داخلية صورتها داخل أحد الشركات، وكأنها تقدم فيلمًا سينمائيًا قصيرًا، فضلا عن الكادرات المتميزة الت قدمتها.

وكانت المخرجة بتول عرفة قد حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، من خلال عدة كليبات منها: «bon voyage» للنجمة اللبنانية كارول سماحة خلال فترة طرحه، وكذلك كليب «جانى في ملعبى»، للمطرب محمد نور.

وفي سياق متصل، تصور هبة مجدي في الوقت الحالي دورها في مسلسل «موسى» مع محمد رمضان ورياض الخولي وسيد رجب وفريدة سيف النصر وتارا عماد، ومن المقرر أن يتم العرض في رمضان، والمسلسل ينتمي إلى الأعمال الصعيدية.