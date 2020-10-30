محمد محسن: طرح ألبومي الجديد خلال شهرين.. وأقدم مفاجأة مع هبة مجدي

عبّر المطرب محمد محسن عن سعادته بحضور حفل ختام مهرجان الجونة، قائلا: "احنا لسة واصلين بس من يومين، حضرنا كام فعالية، وقولنا نحضر الختام، ودي أول مرة لينا في الجونة بشكل عام".

وتحدث عن تجربته مع أغنية "اسلمي يا مصر"، قائلا إن الأغنية كانت جزء من مشروعه "محسن كافرز"، بسبب الحظر وكورونا، "كنت بجيب أغاني وأعملها كافارات من بينها أغنية اسلمي يا مصر، وبعد كدة نزلنا صورناها وجت بعفوية وهي أغنية بحب أغنيها من زمان واحنا صغيرين وفوجئت بردود الأفعال الكبيرة، وأطفال كتير حفوظها وغنوها ودي حاجة فرحتني".

وعن أعماله المقبلة، أكد أنه يحضر لألبومه الجديد وسيطرح خلال الشهرين المقبلين، بطريقة "السينجل"، وهناك مفاجآت كثيرة وغير متوقعة منها أغاني سيغنيها مع زوجته الفنانة هبة مجدي.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات المهرجان مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.