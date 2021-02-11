محمد محسن وهبة مجدي يطرحان «أهلا بيك» الليلة بمناسبة عيد الحب

حرص الفنان محمد محسن، على مشاركة جمهوره ومحبيه، فرحة الاحتفال بعيد الحب، وذلك من خلال إعداد مفاجأة من نوع خاص، حيث يستعد اليوم الخميس، لطرح فيديو كليب جديد يحمل اسم «أهلًا بيك»، يتعاون فيه مع لايف ستايلز ستديوز، والمخرجة بتول عرفة.

وتكمن المفاجأة في ظهور زوجته الفنانة هبة مجدي داخل أحداث الكليب، الذي يشهد قصة حب رومانسية، تكون شاهد عليها جبال لبنان العريقة، لتخلق المخرجة بتول عرفة، طاقة حب صادقة ومميزة، تظهر خلال مشاهد الكليب لتكون أقرب للحقيقة، ولتكون بمثابة نقل لقصة حب مشتعلة، يحتذى بها المحبين في عيدهم.

ورغبت المخرجة بتول عرفة، بتعزيز فكرتها بالكليب، من خلال اقتراح ظهور الفنانة هبة مجدي إلى جانب زوجها، خلال أحداث الكليب، التي أكدت أنها ستكون مختلفة بظهورها، لترحب الفنانة هبة مجدي بتلك الفكرة.

ومن المقرر طرح فيديو كليب «أهلا بيك»، اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً، على القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات الشاعرة نور عبد الله، وألحان محمد النادي، وتوزيع يحيي يوسف، فكرة وإخراج بتول عرفة.

ومحمد محسن، مطرب وملحن وممثل، في حصيلة مشواره الغنائي ألبومين من أغانيه الخاصة، أولاهما «اللف في شوارعك» ومن بعده ألبوم «حبايب زمان»، ومن أشهر أغنياته «من زمان جدًا» و«حضنك حياة» و«تجربة الوحدة»، ووضع بصمته في عالم الدراما والمسرح بعدة أعمال، من بينها مسلسل «زي الورد»، ومسرحية «ليلة من ألف ليلة» بمشاركة الفنان القدير يحيى الفخراني والفنانة هبة مجدي.

هبة مجدي تشارك في مسلسل «موسى»

وعلى صعيدٍ آخر، تُشارك الفنانة هبة مجدي، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل «موسى» للفنان محمد رمضان، والذي يُجرى تصويره حاليًا، وتدور أحداثه حول «موسى» الشاب الصعيدي الذي يتوفى والده في الصغر، وتتولى والدته تربيته هو وأشقاؤه، لتتوفى في منتصف المسلسل، ويضطروا لترك الصعيد والعيش في القاهرة.