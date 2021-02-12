شطة: برونزية مونديال الأندية أعادت شخصية الأهلي العالمي من جديد

قال عبدالمنعم شطة مدير أكاديمية النادي الأهلي، والرئيس السابق للجنة تطوير الكرة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إنه من الواجب أن يقدم التهنئة لكل لاعبي الأهلي، بعد تحقيقهم لبرونزية كأس العالم للأندية، مؤكدا أنهم نجحوا في إعادة إحياء شخصية النادي الأهلي، القوية والقادرة على فرض سيطرتها الفنية على أي فريق يواجهه، من جديد، بعد مباراة بايرن ميونيخ الألماني، التي غابت فيها شخصية النادي الأهلي.

وأضاف «شطة»، في مداخلة هاتفية مع قناة «TeN»، اليوم الجمعة، أن اللاعبين نجحوا أيضا خلال مباراة بالميراس البرالزيلي، في استعادة ثقتهم بأنفسهم من جديد، موضحا أنهم لاعبون على قدر كبير من المهارة، ونجحوا أن يؤكدوا للعالم أجمع أن النادي الأهلي ليس بالنادي الصغير، ويستطيع أن يشارك ويلعب في كل المحافل العالمية.

وأشار مدير أكاديمية النادي الأهلي، إلى بداية اللاعبيبن لمباراة بالميراس، بشكل متميز وجيد، ونجاحهم في الضغط على الفريق المنافس، وهو ما خلق بداخلهم الإحساس بقدرتهم على الفوز على الفريق البرازيلي، وتحقيق الميدالية البرونزية بالبطولة التي استضافتها دولة قطر.

وأضاف أن الفريق البرازيلي، لم يكن بالخصم الضعيف أمام الأهلي، مشددا على أنه على مستوى عال، كما أنه كان المرشح الثاني بعد نادي بايرن ميونيخ، لتحقيق البطولة، موجها تحيته من جديد لجميع اللاعبين على أدائهم المتميز، وبالأخص لقائد الفريق وحارس مرماه محمد الشناوي، بعد تألقه في ضربات الترجيح، ومن قبلها حماية مرماه طوال المباراة.

وأوضح أن الأهلي، كان قادرا على تقديم مباراة جيدة أمام بايرن ميونيخ، أيضا، ولكن غياب الخبرة وعدم خوض الفريق لتجربة ودية مع فريق بمستوى البايرن من قبل، جعل المباراة تسير في اتجاه الفريق الألماني، مشددا على أن لاعبي الأهلي، لاعبون كبار وكان يمكنهم مجاراة لاعبي البايرن، ولكن غياب عنصر الخبرة ووجود نوع من الهيبة لدى اللاعبين، هو ما حسم الأمر في النهاية لصالح البايرن.

وأوضح «شطة» أن التجربة الأخيرة للنادي الأهلي بكأس العالم للأندية ومباراته أمام البايرن بالأخص، ستجعله مستقبلا قادرا على لعب المباريات العالمية بشكل متميز، لأن اللاعبين اكتسبوا الخبرات اللازمة بالفعل، والدليل ما حدث أمام نادي بالميراس.