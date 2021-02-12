استعدادات أمنية ووقائية مشددة أمام «صالة 4» بالمطار لاستقبال الأهلي

فرض رجال الأمن بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، تشديدات أمنية غير مسبوقة، أمام مبنى صالة 4 للرحلات الخاصة، استعدادًا لوصول بعثة النادي الأهلي، عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية وحصوله على الميدالية البرونزية، بعد فوزه على نادي بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح.

الأهلي يتوّج بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية

وعززت شرطة المطار من تواجدها، ودفعت بالخدمات المرورية، ووضعت الحواجز الحديدية بمحيط صالة الوصول تمهيدًا لاستقبال بعثة الأهلي، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، وذلك تحسبًا لوفود أعداد كبيرة من مشجعي الأهلي، للاحتفال مع لاعبي نادي القرن.

وتصل بعثة النادي الأهلي قادمة من العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران الرحلة رقم 3201، والتي استقبلت الفريق قبل قليل، بالورود والشوكولاتهة احتفالًا بفوزهم المستحق.

مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلي على متن طائرة خاصة بالورود والشكولاتة والنداء الصوتي

واستقبلت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، بعثة النادى الأهلي، التي من المقرر أن تصل ظهر اليوم مطار القاهرة، على متن رحلتها الخاصه رقم MS3201، القادمة من مطار الدوحة عقب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية وحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وحرصت مصر للطيران على استقبال أعضاء بعثة النادي الأهلي على متن الطائرة بالورود والشيكولاتة التي تحمل شعار مصر للطيران والمارد الأحمر، كما قدم أفراد الركب الطائر للرحلة التهنئة للفريق عبر النداء الصوتي للطائرة على هذا الإنجاز الرياضي الجديد.