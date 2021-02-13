حظك اليوم السبت 13-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يُحب أن يعمل في بيئة مختلطة بالكثير من الناس، إذ يُعتبر من الشخصيات الاجتماعية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اقتران القمر ونبتون في منزل العمل والصحة يدفعك لتعيد تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك مشاعر مشتعلة وتؤثر بحب في الطرف الآخر.. تحسن أيضا تنظيم أفكارك ووقتك وطاقتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.