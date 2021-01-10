مفاجأة.. الإرهابية تستعد لإنتاج فيلم حسن البنا: بطولة العربي و3 هاربين

كشفت مصادر لـ«الوطن»، أنَّ جماعة الإخوان الإرهابية تستعد في الوقت الحالي لإصدار فيلم وثقائي عن حياة حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لتحسين صورته أمام المجتمع المصري، كما فضلت الجماعة الإرهابية الممثل الهارب وجدي العربي للقيام بدور البنا.

وأكّدت المصادر، أنَّ الجماعة الإرهابية ستستعين بالممثلين الهاربين للمشاركة في فيلم البنا، وأبرزهم الهارب هشام عبدالحميد، والهارب محمد شومان، والهارب هشام عبدالله.

وأضافت المصادر، أنَّ الجماعة الإرهابية تخطط لإنتاج أفلام دينية واجتماعية ببطولة الفنانين التابعين لجماعة الإخوان، وذلك اعتقادًا منها بأن «الفن له دور كبير في توصيل أفكارهم إلى المجتمع المصري من الخارج».

الهارب وجدي العربي ومحاولة قتل المفتي السابق

وكانت النيابة العامة قد وجهت عددًا من الإتهامات إلى الممثل الهارب وجدي العربي، ومنها تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف الدستور والقانون، وإمداد الإخوان بمساعدات مادية ومالية.

كما يواجه الهارب وجدي العربي تهمة الاشتراك مع عدد من عناصر الجماعة في الشروع في قتل 11 شخصًا، ومنهم مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، والمستشار أحمد أبوالفتوح، والعميد عادل رجائي، قائد الفرق التاسعة مدرعات.

مصادر: داعية شهير خدع الفنانات للاعتزال

وكانت قد أكّدت مصادر لـ«الوطن»، أنَّ هناك داعية شهير تخصص في إقناع العديد من الفنانات لاعتزال الفن قبل ثورة 30 يونيو 2013، من خلال إفتائه بـ«حرمانية التمثيل، وأنَّ الأموال التي تمّ ربحها من خلاله حرام ولا يبارك الله بها»، علي حسب وصفه.

وبينت المصادر أنَّ الداعية نجح في إقناع العديد من الفنانات لتخصيص جزء من أموالهم للتبرع بها للجمعيات الخيرية والإنسانية التابعة لجماعة الإخوان، إضافة إلي ربح شهري.

وأوضحت المصادر، أنذَ الجماعة استغلت أموال الفنانات في تأسيس وإقامة شركات إنتاج سينمائية، والتي كلف بها محسن راضي القيادي بالتنظيم، لتأسيس شركة إنتاج تابعة للجماعة لتقوم بإنتاج الأفلام، والتي أطلق عليها شركة الرحاب قبل ثورة 30 يونيو.