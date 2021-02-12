شروط ومزايا رهن السيارة للحصول على قرض من بنك QNB

موظفو القطاع الخاص أو الأعمال الحرة قد يتعرضون في بعض الأحيان لمشكلة أو تعقيدات عند الحصول على قرض شخصي من أحد البنوك، فلا يكون لديهم ضمانات بالراتب أو لا يوجد ضامن من موظفي الحكومة، لذا تيسر بعض البنوك على عملائها وتقدم تسهيلات مختلفة لهم، عند الحصول على قرض وهو ما وفره بنك QNB الأهلي.

رهن السيارة

أتاح بنك QNB، رهن السيارة الخاصة بالشخص للحصول على قرض وهو ما لا تجده في الكثير من البنوك الأخرى، في إطار حرص «كيو إن بي»، على تقديم طرق سهلة وسريعة لتغطية احتياجاتك النقدية، ومن أجل مساعدتك في تغطية احتياجاتك المالية المتنوعة بناءاً على قيمة سيارتك، بمستندات بسيطة وإجراءات سريعة.

وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل رهن السيارة للحصول على قرض من أحد البنوك بمصر وهو بنك «كيو إن بي»، وفقا للموقع الرسمي للبنك:

مزايا الحصول على قرض رهن السيارة من بنك QNB

تأمين على الحياة مجانًا طوال مدة القرض.

الأقساط شهرية وثابتة طوال مدة القرض حتى لا تشعر بأي عبء.

تمتع بعائد تنافسي.

خصم الأقساط أوتوماتيكيًا، سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد.

خصائص وشروط الحصول على قرض برهن السيارة

متاح لعملاء أوائل QNB وتميز فقط.

تقدم لقرض يصل إلى 50% من قيمة السيارة بحد أقصى 350000.

مدة القرض تصل إلى 60 شهرًا.

متوفر للمصريين فقط.

القرض متوفر بالجنيه المصري فقط.

متاح للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة السن.

يجب ألا يقل سن المتقدم للحصول على القرض عن 25 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض.

يشترط ألا يتجاوز موديل السيارة 3 سنوات ولا يكون محظور بيعها.