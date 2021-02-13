تفاصيل قرعة أراضي الإسكان الجديدة.. الطرح مارس القادم

علمت «الوطن»، من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدأت بالفعل الإعداد لطرح حزمة من الأراضي السكنية لأراضى الإسكان «الاجتماعي، المتميز، والأكثر من متميز»، مشيرة إلى أن عدد المدن الجديدة المتوقع الطرح بها، هي 12 مدينة جديدة وهي « القاهرة الجديدة، وبدر، والسادس من أكتوبر، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، والمنيا الجديدة، وغرب قنا، وأسوان الجديدة، وبرج العرب وسوهاج الجديدة، وطيبة».

«الوطن» تنشر تفاصيل قرعة أراضى الإسكان الجديدة.. والطرح مارس القادم

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع أن يتم الطرح الجديد، منتصف مارس القادم، وأن النصيب الأكبر من الطرح، سيكون من نصيب الأراضي المتميزة، نظراً لتميز أسعارها، وتميز مواقعها داخل المدن الجديدة.

وقالت المصادر لـ «الوطن»، إن لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حددت الأسعار المبدئية للمتر المربع بأراضى الإسكان الاجتماعى والتى تتراوح مساحتها ما بين 209 - 276 مترا مربعا للقطعة، يتراوح ما بين 800 جنيه، ويصل حتى 1600 جنيه للمتر، بينما تتراوح الأسعار المبدئية لأراضى الإسكان المميز ما بين 1800 جنيه وتصل حتى 4100 جنيه للمتر المربع الواحد، وتتراوح مساحة القطع ما بين 400 حتى 700 متر مربع.

الأسعار تبدأ من 800 جنيه للمتر المربع وتصل إلى 6000 جنيه

وحول أسعار أراضى الإسكان الأكثر تميزا، أكدت المصادر، أن سعر المتر سيتراوح ما بين 2500 وحتى 6 آلاف جنيه، حسب نسب التميز، وتتراوح مساحة القطعة ما بين 450 حتى 1000 متر .

وأوضحت المصادر، أن لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حددت قيمة الزيادة، بما لا يتجاوز أكثر من 10٪ عن آخر قرعة علنية.

الجزار: جارى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لـ 512 وحدة سكنية بالإسكان المتميز بالفشن الجديدة

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وأعمال البناء لـ 512 وحدة سكنية بالإسكان المتميز، بمدينة الفشن الجديدة، مشيراً إلى أنه تم البدء في أعمال التشطيبات ببعض العمارات.

كما تم الانتهاء من شبكة الصرف لموقع العمارات بطول حوالى 1500 متر بنسب تنفيذ 80%، وجاري تنفيذ شبكة المياه لموقع العمارات حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 60%.

وكان المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز المدينة، أكد أنه تم التنبيه على جميع الشركات المنفذة بزياده معدلات التنفيذ لسرعة إنهاء المشروع في التوقيتات المحددة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

ومن المخطط أن تستوعب مدينة الفشن الجديدة، نحو 570 ألف نسمة، ويتكون المخطط العام للمدينة، من مناطق إسكان بمستويات مختلفة إسكان اجتماعى ومتميز - إسكان متوسط - إسكان فاخر، ومناطق خدمات على مستوى الأحياء والمجاورات وعلى مستوى المدينة، بالإضافة إلى مناطق للخدمات الإقليمية، ومناطق صناعية، ومشروعات استثمارية.