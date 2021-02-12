فضل شاكر: حكموا علي بـ15 سنة بسبب علبة «شوك وسكاكين» واسألوا فيروز عني

فتح الفنان اللبناني فضل شاكر، النار على الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني، بسبب الأحكام التي صدرت في حقه خلال الفترة الماضية، التي رفض التعليق عليها، حتى أرسل رسالة صوتية منذ قليل لقناة «الجديد» اللبنانية.

فضل شاكر: أسألوا فيروز عني

وقال فضل فى رسالته، بأن الشعب اللبناني شاهد فساد الحكومة اللبنانية خلال الأشهر الماضية والتي تؤكد الفساد والظلم الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، ومن بينها الحكم عليه بالسجن 15 عاما، مرجعا سبب الحكم إلى «علبة هدية» جاءت له من شخص من السويد، بها معالق وشوك وسكاكين، وبسببها حكم عليه بـ15 عاما، وحكم على الذي سلمها له بالحبس 8 أشهر.

فضل شاكر: استدعوا الشيخ أحمد الأسير قبل أن تحكموا علي

أما عن تهمة دعم جهات إرهابية وجماعة الشيخ أحمد الأسير، قال شاكر «استدعوا الشيخ أحمد الأسير ولو اعترف بأنني دعمت الجماعة الخاصة به بأي مبلغ مستعد للحبس لمدة 70 عام مش عام واحد فقط».

وأشار إلى أن الإعلام اللبناني دائما ما يقف ضده ولا يساعده ولا تسانده سوى قناة الجديد، مؤكدا على أنه إعلام مهين عليه أن يغلقوا تلك القنوات لأنها لا تدعم الفن المحترم.

واشار إلى أنه سيظل يدعو الله حتى تظهر براءته أمام الجميع، وطالب الجميع بأن يسألوا عنه وعن موهبته قائلا «اسألوا فيروز الست الكبيرة عني».

كانت المحكمة العسكرية اللبنانية، قد أصدرت حكمين بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة، بحق الفنان فضل شاكر، وقررت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد منير شحادة، إصدار حكمين غيابيين، ضد شاكر، الذي اقترن اسمه بجماعة «أحمد الأسير» لفترة.

وقضى الحكم الأول، بسجن شاكر، لمدة 15 عاما، مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمة «التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم».

كما قضى الحكم الثاني بسجن شاكر، سبع سنوات، بجانب الأشغال الشاقة مع التجريد من حقوقه المدنية، وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية، بتهمة تمويله «مجموعة الأسير» المسلحة، والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.