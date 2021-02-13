حظك اليوم السبت 13-2-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتع مواليد برج الجدي بالعديد من الصفات أبرزها أنه يدافع عن مواقفه بقوة وثبات، مع تقديره للمسؤولية، مُرتبط بعائلته وأهله بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بطاقة كبيرة تساعدك على القيام بلقاءات وإنجازات مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع نبتون في وضع داعم يمنحك كل السحر والجاذبية وقد تحقق تواصلا أفضل مع الأهل والأحباب.

مشاهير برج الجدي

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي (28 ديسمبر).