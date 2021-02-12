حظك اليوم الجمعة 12-2-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يحترم مواليد برج الجدي المسؤولية ويثبتون كفاءتهم في تحملها دائما، ويبذلون كل ما بوسعهم ليكونوا جديرين بالمسؤولية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالحماس وبمهارة في الإقناع والتفاوض والوقت مناسب لإبراز مواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقتك بالأحباب ويدعوك للانطلاق والاستمتاع مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر الراحل صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.