النقل: «طريق الموت» من المنصورة لدمياط مدرج بخطة التطوير وينتهي 2023 

ردت وزارة النقل، في بيان لها، على شائعة عدم إدراج أحد الطرق المسماة بـ«طريق الموت» ضمن خطة تطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، والتي تقوم بها الدولة، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين وتسهيل حركتهم على الطرق، وتقليل معدل الحوادث، وتخفيف الضغط المروري بمختلف الطرق.

ونوهت وزارة النقل، إلى شائعة منشورة في أحد الوسائل الإعلامية تحت عنوان «طريق الموت»، بخصوص عدم إدراج طريق «المنصورة /دمياط» مرورا بمراكز شربين والزرقا وفارسكور حتى دمياط ضمن منظومة التطوير وعدم وضع خطة لازدواجه، موضحة أن الوزارة تواصل عملها الجاد من أجل تطوير الطرق، للقضاء على حوادث السيارات وحفاظا على أرواح وسلامة المواطنين المسافرين.

وأوضحت الوزارة في بيانها، 3 نقاط هامة، في شائعة عدم إدراج «طريق الموت»، ضمن خطة التطوير لدي الوزارة، وهي كالتالي:

1- الطريق مدرج بالفعل ضمن خطة التطوير ويتم تنفيذه على مراحل حيث ستنتهي المرحلة الأولى من المنصورة /شربين، هذا العام وسيتم البدء في المرحلة الثانية من شربين/ الزرقا بطول 12 كم بخطة العام المالي 2021-2022، والبدء في المرحلة الثالثة الزرقا /فارسكور / دمياط بطول 28 كم بخطة العام التالي، ليتم الانتهاء من تطوير وازدواج الطريق بالكامل من المنصورة حتى دمياط بطول 62 كم عام 2023.

2- سيتم البدء في تطوير ورفع كفاءة طريق طنطا / المحلة / المنصورة/ دمياط الغربي بطول 122كم، وهو أحد المحاور المهمة بالدلتا التي تربط 3 محافظات «الغربية والدقهلية ودمياط»، والطريق الدولي الساحلي بور سعيد / دمياط / المنصورة الجديدة، بطول 95 كم العام المالي القادم الذي يبدأ في شهر يوليو 2021، تلبية لمطلب نواب الشعب عن محافظة دمياط وأهالي دمياط ومحافظ دمياط.

3- تؤكد وزارة النقل أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية، أنه يتم حاليا تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية، بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لرفع مستوى الخدمة على الشبكة، وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان للمواطنين مستخدمي شبكة الطرق.