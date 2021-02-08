«كليبك يعقد وياخد العقل».. عمرو أديب يمازح نوال الزغبي بـ «اللبنانية»

مازح الإعلامي عمرو أديب، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بعد طرحها أغنية جديدة «عقلي وقف» من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد الزعيم، حيث تحدث الإعلامي باللهجة اللبنانية: «الكليب الجديد بيعقد وياخد العقل»، الأمر الذي أثار ضحك الفنانة على الهواء.

وتحدثت «الزغبي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، على شاشة «mbc مصر»، عن الكليب، حيث ذكرت أن لبنان تُعاني منذ عام ونصف العام من العديد من القضايا والتحديات، «لكن الشعب اللبناني معروف عنه أنه مُحب للحياة».

وتابعت: «إحنا شعب مجنون ببلده وشعب مخطوف ببلده، لكن للأسف عندنا زعماء ليس لديهم سياسة الضمير، ولا سياسة الإنسانية، يعملون لمصالحهم الشخصية فقط، إحنا في لبنان نمر بأصعب مرحلة في تاريخها، لكن نحن اللبنانيون نُحب الحياة».

وواصلت: «نحن كـ لبنانين نُحب الحياة حتى لو ما معنا مصاري، نحب نخرج الشارع وننبسط، إن شاء الله قضيتنا تُحل في أسرع وقت، مش قادرين نعيش كده، عاوزين ناس تُحب الوطن، أنا كمواطن لبناني مجروح ومظلوم، الأغنية فيها شيء ايجابي، كانت كتير حلوة عشان نطلع العالم من الإحباط والحزن».