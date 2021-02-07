مقولتش كلام معملتهوش.. 40 رسالة للرئيس السيسي خلال مداخلته مع عمرو أديب

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مداخلة هاتفية مفاجئة مع الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»، حيث فريق عمل البرنامج، فوجئ باتصالٍ من مكتب رئيس الجمهورية، بشأن عمل مداخلة للرئيس في البرنامج، على الهواء مباشرة، بعد أن تحدث الإعلامي خلال الحلقة عن قضايا عدّة، لعل أبرزها مشكلة عقار الإسكندرية، ومداخلة مع رئيس الحي.

وتضمنت رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المداخلة، محاور مخالفات البناء والعشوائيات والنمو السكاني، كما تطرق للشأن الخارجي وتحدث عن المجلس الرئاسي المؤقت في ليبيا وأزمة سد النهضة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أهم الرسائل التي وجهها الرئيس خلال المداخلة للمواطنين المصريين وتخص الشأن الداخلي وبعض القضايا الخارجية.

ملف تنظيم الأسرة يحظى باهتمام الدولة

لن نتخد إجراء شديدا لتنظيم الأسرة.. وحالة ثورة 2011 لم تنتهي

عندما أطلقت ملف المصالحة على مخالفات البناء، كانت رسالة للمواطنين بأن «عندنا مشكلة كبيرة»

الدولة كانت غايبة سنين طويلة جدًا في ملف مخالفات البناء.. كان فيه فساد إداري وتنظيمي

الناس اللي نزلوا في 25 وقالوا عيش وحرية وعمل.. طب عيش منين؟ والزيادة السكانية

في منطقة الكيلو 4.5 بطريق السويس، «لاقيت فيه عمارات 14 دور ومساحة الشارع متر ونصف»

عندنا مشكلة كبيرة في بلدنا محتاجين كلنا نتكاتف عشان متستفحلش وعشان متكبرش

كلفت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المراكز بالمحافظات

استغلال الأراضي غير المستغلة خاصة في المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي

نزيد 200 ألف سيارة سنويا خاصة بالمحافظات الكبرى.. كان لابد من الطرق والكباري

نحقق إنجازات في مختلف القطاعات مثل التعليم والزراعة والصناعة وليس الطرق والكباري فقط

الطفرة في مجال الكباري والطرق تقلل حجم الوقت الضائع والضغط على أعصاب المواطنين

التفاوض وطولة البال والصبر والثبات هو وقودنا في ملف سد النهضة

تم إنشاء محطة معالجة للمياه في منطقة بحر البقر، تكلفت حوالي 20 مليار جنيه

محطة معالجة المياه بـ«الحمام» ستجعلنا نستفاد من 6 مليون متر مكعب من المياه كانت تلقى في الصرف

مشروع تبطين الترع كان من الممكن أن يأخذ وقتًا من 10 لـ 15 سنة

يجب أن تتضمن حلول تنظيم الأسرة الحفاظ على استقرار المجتمع

النمو السكاني وتنظيم الأسرة كانت قضية عبدالناصر، والسادات، والرئيس مبارك، وما زالت قضيتنا

مصادر الأموال التي تضخها مصر لإنشاء مشروعات جديدة .. مش هنرمي همومنا على الآخرين

عدد السكان لما زاد الدولة مكنتش قادرة على تلبية متطلباتهم

إحنا قادرين ومعانا وبفضل الله نقدر نعمل كتير .. لازم الناس تتفهم أسباب ما نحن فيه

قلق المصريين من سد النهضة قلق مستحق ونقاتل للحفاظ على حقوق مصر

نتحرك بشكل تفاوضي في أزمة سد النهضة ودي عملية أشبه بمقاتلة

تبطين الترع من إجراءات تقليل حجم الفاقد من المياه

أقدر أعمل مليون شقة في السنة ماليا وتنظيميا وإداريًا

قد نحتاج إلى مليون وحدة سكنية سنويًا للتعامل مع أزمة الإسكان

قوة مصر لا تنبع من مؤسساتها فقط، لكن من مؤسساتها وشعبها

كلما كان الشعب المصري صلبًا وثابتًا فيمكن عندها أن نطمئن على مصر

الأمور في ملف ليبيا تتحسن بإجراء مصر الذي اتخذته بضرورة الحفاظ على الخط الأحمر للحفاظ على السلام في ليبيا

نحرص على التحرك من أجل السلام والعمران والحفاظ على الاستقرار في منطقة تعرضت لهزة كبيرة في آخر 20 سنة

داعمون للمجلس الرئاسي المؤقت في ليبيا وسنتواصل معهم خلال الفترة المقبلة

الأوضاع الخارجية مرتبطة دائما بالأوضاع الداخلية

قوتي وقوة مصر مش نابعة مني ولا من إدارتي السياسية ولا من مؤسسات الدولة لكن نابعة من المصريين

اللي بيستهدف مش بيستهدفني أنا، ولا بيستهدف الحكم في مصر، لكن بيستهدف الشعب

مصر في حاجة لـ 70 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

ندرس كل اللقاحات بدراسات علمية كويسة أوي .. والفلوس متوفرة

حاجتنا مطلوبة وبتيجي وحملة التطعيم ماشية على الأطقم الطبية

اللي شايفينه من عشوائيات بالحجم ومشكلات كتير في القطاعات ده ناتج اللي بيولد 3 و4 و5

الحمد لله رب العالمين مقلتش كلام معملتهوش، والكلام اللي قلته على المساكن قلته من 7 سنين

داخلين على الريف وسنطور 4500 قرية بتوابعهم .. مبقتش المشكلة في توفير التمويل اللازم