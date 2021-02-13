نادية الجندي تروي قصة أغرب معجب: «كان بيقلع هدومه في الشارع»

روت الفنانة نادية الجندي، قصة أغرب معجب لها والتي انتهت بالقبض عليه، قائلة: «كان فيه واحد مجنون، وكان يقف ويقلع هدومه في الشارع ويصرخ ويصوت، وفي الآخر جابوله البوليس وخدوه».

وأضافت «الجندي»، في لقاء مع برنامج «لايف من الدوبلكس» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، أن اسمها في الأوراق الرسمية نادية عبدالسلام الجندي، واسم الدلع المفضل لها هو «نونا»، لافتة إلى أن هذا يليق على شخصيتها لأن الجبروت يكون في الأفلام فقط، رافضة أن تعلن عن سنها الحقيقي في اللقاء: «العمر مجرد رقم فقط».

تحب الأطفال وبرج الحمل

ورفضت الفنانة أن تناديها الدمية «كارو» بلقب «طنط»، وقالت: «قوليلي يا نونا.. متقوليش يا طنط»، لافتة إلى أنها برج «الحمل»، وهو برج ناري، وعندما يغضب يكون في حالة صعبة، موضحة أنها تحب الأطفال، وتفضل ارتداء «الكوتشيهات»، ولا تحب ارتداء الأحذية ذات الكعب العال.

أفضل أغنية بالنسبة لها

وعن إمكانية تمثيل قصة حياتها، ومن التي يمكن أن تؤدي دورها، قالت: «أنا أمثل قصة حياتي، لأن محدش هيعرف يمثل دوري زيي، ودي ثقة بالنفس وليس غرور، أنا مش مغرورة».

ولفتت إلى أنها تحب أغنية «بنت الجيران»، وخاصة مقطع «سكر محلي محطوط على كريمة»، موضحة أنها رأت الأجانب يغنون هذه الأغنية في فرنسا.

يذكر أن برنامج «لايف من الدوبلكس»، يعرض على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الدمية المعروفة «أبلة فاهيتا»، والدمية «كارو»، حيث يستضيف في كل حلقة فنانا ليتحدث عن حياته العملية والشخصية في قالب فكاهي خفيف، واستضاف خلال الفترة الماضية العديد من نجوم الوطن العربىي.

وأعلنت الصفحة الرسمي للبرنامج عن برومو حلقة الفنانة نادية الجندي، حيث كشفت عن كواليس الحلقة، وعلقت عليها قائلة: «عندما تلتقي الرغبة مع المتوحشة».