نادية الجندي ترقص وتغني بالفرنسية مع «أبلة فاهيتا»

طلبت الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، من ضيفتها الفنانة نادية الجندي، أن ترقص وتغني إذا رفضت الإجابة على بعض الأسئلة المحرجة، وبالفعل رفضت الفنانة الإجابة، واضطرت للرقص، كما قامت بالغناء لأحد الرجال من الجمهور، حيث غنت له أغنية باللغة الفرنسية.

رد الجندي على ارتداء زي نفرتيتي

وتعليقا على ارتدائها زي نفرتيتي، ورشاقتها واهتمامها بلياقتها البدنية، قالت «الجندي»، في لقاء مع برنامج «لايف من الدوبلكس» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، الجمعة، إنها تحب الأشياء المختلفة، المتميزة، لافتة إلى أن الرياضة جزء من عملها لأنها تؤدي أدوار «أكشن» لذا تمارس الرياضة باستمرار، وتنام مبكرا، وتتناول طعاما صحيا، مؤكدة أن حلقتها مع الفنان أحمد السقا أدتها دون «دوبلير»، وحتى المشهد الذي يقذفها فيه في الهواء، لم يكن بـ«دوبلير» أيضا.

وتابعت «الجندي»، أنها أدت الكثير من الأدوار، وبحثت عن دور كوميدي خفيف، وشخصية بها تناقضات كثيرة، ولذلك قدمت مسلسلها الآخير، مع الفنانة نبيلة عبيد، مشددة على أنه لا يوجد أي تنافس بينها وبين نبيلة عبيد، لأن كل منها تؤدي لونا مختلفا، مشددة على أن كل ما يقال «كلام جرايد»، وليس صحيحا.

علاقتها بزوجها السابق

وعن علاقتها بزوجها السابق محمد مختار، قالت إن علاقتهما جيدة، لأن هذا نوعا من «الأصول»، موضحة: «الناس بعد ما يسيبوا بعض لازم يكونوا بينهم احترامات، ومحمد مختار ليس مجرد زوج، ولكنه شريك في النجاح، وهذا ليس سهلا على الإنسان أن ينساه، وهو منتج ناجح، وهي نجمة شباك، وكانا يكملان بعضهما البعض».

أما عن وجود «عرسان» في حياتها حاليا، قالت: «فيه كتير جدا، ولكن أنا متجوزة الفن وعايشة للفن، والمرأة لما تكون ناجحة أوي بتدفع التمن من حياتها الشخصية».