القصة الكاملة لمستريح الغربية الجديد.. طبيب يجمع 350 مليون جنيه

أصدر المستشار عماد سالم المحام العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أمس الجمعة، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز زفتى بفتح باب التحقيق، في البلاغات المقدمة من ضحايا المستريح الجديد من وقائع النصب على أكثر من 23 فردا من عائلات مختلفة وجمع مايزيد عن 300 مليون جنيه واستثمارها في مجال البناء العقاري وبيع وشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية .

كما شدد المحام العام علي سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال شهود عيان وقائع نصب «م.ن» طبيب بشري، على المواطنين، واستكمال باقي الإجراءات القانونية والإدارية حيال جرائم النصب وتشغيل الأموال العامة.

وكانت قرى مركز زفتي والعزب التابعة لها انتشرت فيها وقائع للنصب على العشرات من المواطنين على يد «مستريح جديد» يعمل طبيبا بشريا من قرية كفر نواى التابعة لمركز زفتي في محافظة الغربية، حيث استطاع الاستيلاء على أموال المواطنين هناك ليصل إجمالى المبلغ 350 مليون جنيه، بحجة توظيفها فى مجال بناء المستشفيات واستيراد الأجهزة الطبية والاستثمار العقارى.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود 14 بلاغا إلى ضباط مباحث الأموال العامة حيال وقائع ارتكبها الطبيب المذكور.

ويكثف ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية من جهودهم لكشف موقع هروب المتهم المذكور وضبطه لعرضه على النيابة العامة والجهات المختصه للتحقيق.

وأفادت مصادر أمنية لـ «الوطن»، أن المتهم الهارب ترك مسكنه منذ 20 يوما فجأة، وجاري التأكد من تواجده خارج مصر من عدمه من خلال فحص بياناته بالمطارات بعدما أشيع سفره فجأة لإتمام إحدى صفقات شراء مستلزمات وأجهزه طبية لاستثمارها خلال فترة أزمة كورونا العالمية، فضلا عن استغلالها وبيعها عبر منافذ غير شرعية للأسر والعائلات بنطاق قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وقطور والسنطة وسمنود وقطور ومحافظتي الدقهلية والغربية.

في ذات السياق قال أحمد حسن محمد، أحد ضحايا الطبيب، في البلاغ الرسمي بديوان مركز شرطة زفتى، إنه تعرض للنصب على يد الطبيب الهارب بعدما تمكن من جذب واستدراج 26 شخصا للعمل معه كمندوبين لإقناع الناس بتوظيف أموالهم منذ عام 2019 وتمكن من جمع كميات من الأموال بلغت إلى 30 مليون جنيه من قرية سندبسط فقط ناهيك عن القرى المجاورة ومدينة كفر الزيات التي يعمل بها قرابة الـ 9 سنوات حينما افتتح مركز جراحة في الأونة الأخيرة.

وأشار الضحية إلى تهرب الطبيب من دفع الأموال وتم تحرير محضر بالواقعة وتم صدور حكم قضائى على أحد المندوبين ولكن لم ينفذ حتى الآن.

وتابع أحد الضحايا يدعى «أحمد عقل»، أنه تشارك مع المتهم الذي كان ملتزما فى البداية حوالي 7 شهور، ولكن بعد ذلك تهرب من شهر فبراير 2020، وفر هاربا موضحا أن الضحايا منهم من أصبح مهددا بالسجن بسبب هذه الأموال.

كما ناشد النائب العام ووزير الداخلية بسرعة ضبط المتهم الهارب من خلال فحص علاقات الطبيب الهارب وأماكن يتردد عليها مع شركائه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم سعيا في استرداد أموال الضحايا.