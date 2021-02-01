«أمن الغربية» يكثف من جهوده لكشف غموض واقعة مقتل خفير داخل جراج بزفتى

يكثف ضباط المباحث الجنائية بالغربية، من جهودهم لكشف غموض واقعه العثور علي جثة خفير داخل جراج على طريق «شبراقاص- سبطاس»، بنطاق مدينة السنطة في المحافظة، فيما تبين أن وراء الواقعة سرقة جرار زراعي.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز السنطة، يفيد العثور على جثة في جراج على طريق «شبراقاص - سبطاس» بمدينة السنطة.

وانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبين أن الجثة لحارس الجراج، مصابا بعدة إصابات، ما يؤكد وجود شبهة جنائية، ومقتله.

كما أوصى مدير الأمن، فريق بحث لحل لغز الجريمة والتوصل للجاني، وتولي فريق البحث سماع أقوال المحيطين بالجراج ومكتشفي الجثة، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري؛ لكشف ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت تشريح الجثة ودفنها.