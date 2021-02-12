«الصدمة المناعية» ظاهرة يسببها كورونا وتؤدي للوفاة: طبيب يكشف تفاصيلها

بعد أن أثار لقاح «أسترازينيكا» قلق كثير من الدول التي تعاقدت عليه، حيث أثبتت التجارب أنه لا يعطي مناعة لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما، تستعد مصر لاستقبال أولى شحنات لقاح «سبوتنيك V» الروسي، خلال الأيام المقبلة لبدء التطعيم به، بعد أن أعطته الضوء الأخضر للاستعمال الطارئ، وأثبت اللقاح فعاليته رغم تحور الفيروس في إنجلترا، فضلا عن فعاليته مع الفئات العمرية المختلفة من 18 لـ80 عاما، بما فيهم أصحاب الأمراض المزمنة، ولكن جاءت الاستثناءات للحوامل، ومن سبق وأخذ اللقاح ودخل في مرحلة الصدمة المناعية.

عبد الوهاب: العاصفة المناعية تحدث في بعض الأحيان لبعض المصابين بفيروس كورونا

وتوضح الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية، أسباب مرحلة العاصفة المناعية التي تحدث في بعض الأحيان لبعض المصابين بفيروس كورونا أو المتعافي الذي تلقى اللقاح، قائلة إن هذه المرحلة يمكن أن تكون نتيجة رد فعل مناعي مفرط، أي حصول الجسم على كميات كبيرة من الأجسام المضادة، ما يجعل نتيجة اللقاح عكسية.

استشاري المناعة: الصدمة المناعية تصيب صاحبها بالجلطات

وأضافت عبد الوهاب لـ«الوطن»، أن ردة فعل المناعة يمكن أن تتسبب في ظهور أعراض خطيرة على صاحبها، تصل إلى الجلطات في القلب، بسبب انخفاض ضغط الدم، نتيجة تلف الأوعية الدموية وتسربها، كما يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

استشاري المناعة: يجب الانتظار 3 أشهر لتفادي مرحلة الصدمة المناعية

وتابعت استشاري المناعة، أن هذه الصدمة المناعية يمكن أن تصيب المتعافي من كورونا عند حصوله على اللقاح، بسبب الجزيئات المضادة الموجودة داخل جسمه، نتيجة إصابته بالفيروس من قبل، موضحة أنه لتفادي متعافي كورونا مرحلة الصدمة المناعية، يجب أن ينتظر 3 أشهر، وبعدها يجب أن يخضع إلى إجراء تحاليل، بأمر من الطبيب.

عبد الوهاب: يجب على من يعاني من أمراض مزمنة استشارة الطبيب قبل تلقيه اللقاح

وأشارت إلى أن من سبق وأخذ أي لقاح بعيدا عن كورونا، كـ لقاح الإنفلونزا، يجب أن ينتظر المدة ذاتها الذي ينتظرها متعافي كورونا، نظرا لوجود جزيئات مضادة جديدة داخل جسمه، بحيث لا تتعارض مع الجزيئات المضادة الخاصة بلقاح كورونا، مؤكدة أنه يجب على من يعاني من أي أمراض مزمنة، أن يستشير الطبيب قبل تلقيه اللقاح، فضلا عن خضوعه للتحاليل.