«عيونه لما قابلوني» لـ رامي صبري تريند بـ5 دول عربية في أقل من 24 ساعة

دخلت أغنية الفنان رامي صبري الجديدة «عيونه لما قابلوني»، قوائم تريند موقع يوتيوب في 5 دول عربية، حسب ما أعلن الفنان عبر صفحته على فسبوك، ليستكمل نجاحات عام 2021 التي بدأها بأغنية «شطبنا» التي حققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

رامي صبري يدخل قوائم تريند يوتيوب في 5 دول عربية

جاءت الأغنية ضمن تريند عدد من الدول العربية وهي: مصر والسعودية والأردن والكويت والإمارات وذلك في أقل من 24 ساعة.

رامي صبري يطرح ثاني أغنياته لعام 2021

والأغنية من كلمات الشاعر محمد عاطف ومن ألحان رامي صبري وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم، ويقدمها رامي صبري احتفالًا مع جمهوره بعيد الحب.

وتقول كلمات الأغنية:

عيونه لما قابلوني...نادوا لقلبي شغلوني

خدوني سفروا بيا وودوني دنيا بعيد

لاقيت كل أحلامي.. حقيقة باينة قدامي

حياتي بيه بقالها يجي ألف معنى جديد

حبيبي عمري أحلى بيه بلاقي راحتي بين إيديه

ولو سابني وغاب ثواني ببقى هتجنن عليه

حبيبي أغلى منه مين؟ وألاقي زيه تاني فين

أنا بحس بفرحة واحنا قريبين

عيونه لما قابلوني.. نادوا لقلبي شغلوني

خدوني سفروا بيا وودوني دنيا بعيد

كلامه بحر حنية.. غرامه فرحة وهدية

دا إحساس جديد عليا قبله معرفتوش

رقته نسمة من الجنة... ضحكته غنوة تتغنى

يا ترى إسمه إيه اللي بنا دا اللي مافهمتوش

حبيبي عمري أحلى بيه بلاقي راحتي بين إيديه

ولو سابني وغاب ثواني ببقى هتجنن عليه

حبيبي أغلى منه مين.. وألاقي زيه تاني فين

أنا بحس بفرحة واحنا قريبين

عيونه لما قابلوني.. نادوا لقلبي شغلوني

خدوني سفروا بيا وودوني دنيا بعيد

وعلق رامي صبري، على أغنيته الجديدة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وكتب: «إهداء لكل جمهوري في مصر والعالم العربي اسمعوا أغنية عيد الحب عيونه لما قابلوني على القناة الرسمية على يوتيوب».

يُذكر أنَّ رامي صبري كان قد حاز أكثر من 3 جوائز العام الماضي عن أغنية «حياتي مش تمام».