السجن 6 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه لعامل تاجر في المخدرات بكفر الشيخ

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، عما أُسند إليه من اتهامات بالاتجار في المواد المخدرة.

وأمرت المحكمة، في جلستها برئاسة المستشار حسام الدين صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، بمصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين، وقررت إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم في القضية رقم 12467 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1554 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أمر بإحالة المتهم «ج.م أ.»، يقيم بإحدى مناطق كفر اشليخ إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامه بالإتجار في مادة الهيروين المخدرة.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم المذكور، أحرزفي 2020، جوهر الهيروين المخدر، بقصد الإتجار، وسلاح ناري فرد خرطوش ، بدون ترخيص، وطلقة خرطوش تستخدم في ذات السلاح.

وفي وقت سابق، قضت نفس الدائرة حضوريًا بمعاقبة متهمين الأول بالسجن المشدد 3 سنوات، والثاني بالحبس عامين مع الشغل، وألزمتهما المحكمة بالمصاريف الجنائية، وبراءة ثالث، ورفض الدعوى المدنية ضده، وإلزام رافعها مصاريفها، و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وذلك عما نسب إليهم بسرقة شخصين بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وحسين عبد الرؤوف نظمي، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب، وذلك في أحداث القضية 5618 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3191 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.