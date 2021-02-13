«الفنار» أول بطولة سينمائية لـ محمد الشرنوبي بعد «لؤلؤ»

استطاع الفنان محمد الشرنوبي جذب الأنظار إليه وأن يتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، مع تجسيد شخصية «بدر- بودة» خلال أحداث مسلسل «لؤلؤ».

بطولات جماعية

ويستعد محمد الشرنوبي حاليًا لتصوير فيلم جديد والذي يعد أولى بطولاته السينمائية ويحمل بشكل مبدئي حتى اللحظة اسم «الفنار» بالاشتراك مع عدد من النجوم الشباب، تأليف وإخراج شريف نجيب.

ويعد فيلم «بنات ثانوي» آخر الأعمال السينمائية التي شارك فيها محمد الشرنوبي، وعرض عام 2020 بطولة مشتركة مع عدد من نجوم الشباب أبرزهم مي الغيطي، جميلة عوض، هدى المفتي، هنادي مهنا، مايان السيد، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل.

ومن الأفلام التي شارك فيها محمد الشرنوبي «الماء والخضرة والوجه الحسن» مع ليلى علوي، منة شلبي، باسم سمرة، وفيلم «السفاح» مع هاني سلامة، خالد الصاوي، نيكول سابا، وفيلم «عائلة ميكي» مع لبلبة وأحمد فؤاد سليم.

يعرض المسلسل على ON

ويعرض حاليًا للفنان محمد الشرنوبي مسلسل «لؤلؤ» على شاشة قنوات ON من يوم الأحد إلى الخميس، الساعة 7:45 مساءً على قناة ON، والإعادة الساعة 2 صباحًا، و1 ظهرًا على نفس القناة، وعبر قناة ON Drama في الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا على نفس القناة.

مسلسل «لؤلؤ» أول بطولة مطلقة للفنانة مي عمر، بالاشتراك مع نيرمين الفقي، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، وملك زاهر، وهدير عبدالناصر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام.

مسلسل «لؤلؤ» تدورأحداثه حول فتاة تدعى سنية وتلقبها أسرتها باسم لؤلؤ، تودع في إحدى دور الأيتام، بعدما يقبض على والدتها، ووفاة جدتها وابتعاد والدها عنها، وعندما تصل للسن القانوني تهرب من الدار بصحبة صديقتها مروة، ويضعها القدر في طريق رجل أعمال يدعى طارق نصار، وينتج شريطا غنائيا لها عندما يكتشف جمال صوتها، وتصبح إحدى نجمات الغناء.