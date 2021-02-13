ضبط 4 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في المخدرات بشبرا الخيمة

تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على 4 عاطلين، تخصصوا في الإتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة، وبحوزتهم كيلو هيروين.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق ، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق .

كانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم حداد رئيس مباحث القليوبية، بقيام 4 عاطلين بالاتجار في الهيروين وتوزيعه علي المدمنين بمنطقة شبرا الخيمة، وبإخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث قاده المقدم حازم خيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

وتمكن فريق البحث من القبض علي المتهمين وهم «حسن ع .ح»، 35 سنة، عاطل، ومقيم بعزبة رستم، وهارب من المراقبة الحتمية على ذمة القضية جنايات قسم ثان شبرا الخيمة سرقة بالإكراه، لمدة 3 سنوات، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر زنة حوالى 350 جرامًا، ومبلغ مالي 70 جنيه، و«السيد ح ف»، 35 سنة»، عاطل، ومقيم في مساكن إسكو ببهتيم، وبحوزته كمية من مخدر البودرة، زنة حوالي 200 جرام، ومبلغ مالي 170 جنيهًا، وسلاح أبيض (مطواه)، و«محمد ص ر»، 35 سنة، عاطل، ومقيم بمنشية عبدالمنعم رياض، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر زنة حوالي 150 جرامًا، ومبلغ مالي 60 جنيهًا، وهاتف محمول، و«أحمد م ا»، 27 سنة،عاطل، ويقيم في منطقة «أم بيومي»، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر زنة حوالي 250 جرامًا، وسيجارة مشتعلة من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالي 100 جنيه، وهاتف محمول.

وفي وقت سابق، تمكنت مباحث مركز الخانكة من ضبط عنصرين شديدي الخطورة، وبحوزتهما كيلو هيروين وبانجو، وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بقيام عاطلين بالاتجار بالمخدرات وتوزيعه على المتعاطين.