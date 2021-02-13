محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف بأبنوب ويشدد على مراعاة معايير الجودة

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولاته الميدانية بمتابعة أعمال الرصف والتطوير بمدينة أبنوب، في إطار جولاته المكثفة لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية؛ لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

ويأتي ذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد

رافق المحافظ خلال الجولة، تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعدد من نواب ومسؤولي الوحدة المحلية لمركز أبنوب.

وتفقد سعد، بدء أعمال رصف منطقة تقسيم عادل حكيم، والتي يتم رصفها ورفع كفائتها ضمن الخطة الاستثمارية لمركز أبنوب للعام المالي 2020/2021، والتي تنفذها من الهيئة القومية للطرق مشدداً على أهمية إنجاز أعمال الرصف؛ لتسهيل حركة المرور والتنقل على المواطنين.

وقال المحافظ، إن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2021 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم. وأكد المحافظ خلال جولته حرصه الشديد علي متابعه كافه المشروعات التي تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظه ميدانيًا للوقوف علي نسب التنفيذ.

وأشار إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز موجهًا رئيس مركز أبنوب بمتابعة الأعمال بصفة دورية؛ للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، بالتنسيق مع هيئة الطرق، مع التنبيه علي الشركة المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ليشعر المواطن بتحسن ملموس.

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وأكد أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.