«الزراعة» تفحص 366 رسالة تقاوي وتنشئ 7 مدارس حقلية للبطاطس في يناير

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول ملخص أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يناير الماضي.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إنَّه تمّ خلال يناير الماضي، تنفيذ 7 مدارس حقلية لأمراض البطاطس في محافظات: المنوفيه، البحيرة، الغربية، القليوبية، النوبارية، المنيا، والاسماعيليه، فضلا عن تنفيذ 7 مدارس حقلية لأمراض الفراولة في قرى مراكز: طوخ، شبين القناطر، مشتول السوق، بدر، النوبارية، الإسماعيلية، وقويسنا.

وأوضح أنَّه على صعيد متابعة الحالة المرضية المحاصيل المختلفة، تمّ تنفيذ زيارات ميدانية، لمتابعة حقول القمح، بنجر السكر، وزراعات البصل والثوم، وذلك في محافظات دمياط وكفر الشيخ والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والقليوبية وبني سويف والمنيا والوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للمكافحة.

وتابع أنَّه تمّ أيضًا المرور على محافظات: المنيا، أسيوط، الاسماعيليه، الغربيه، كفر الشيخ، الفيوم، القليوبية، البحيرة للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر: البطاطس، الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الخيار، الكوسة، البسلة، الكرنب، القرنبيط، الخس، وأعطى باحثو المعهد المزارعين التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض، كذلك تمّ المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل بها.

وفيما يتعلق بالنشاط الإنتاجي للمعهد، أوضح مدير المعهد، أنَّه تمّ فحص 366 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية من الناحية المرضية، فضلا عن فحص 31 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، كذلك الاشتراك في أعمال 8 لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وفحص 37 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كذلك فحص 14 طرد بهم بذور مختلفة.