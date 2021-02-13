ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية الشهيرة بشبرا الخيمة

ضبطت مباحث الأموال العامه في القليوبية، مطبعة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، يقوم صاحبها بتقليد العلامات التجارية ومطبوعات الشركات الكبرى، بغرض الغش والتدليس على المواطنين، وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات لهم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات للواء حاتم حداد مدير المباحث، تفيد قيام صاحب مطبعة، له معلومات جنائية، بإنشاء وإدارة مطبعة بدون ترخيص بدائرة قسم أول شرطة شبرا الخيمة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي الذي تخصص في تقليد العلامات التجارية، وشهادات الضمان والمطبوعات الخاصة ببعض الشركات التى تقوم بإنتاج الأجهزة الكهربائية، بغرض الغش والتدليس على المواطنين وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات لهم.

تمكنت أجهزة الأمن من مداهمة المطبعة، وبالتفتيش عُثر بداخلها على شهادات ضمان خالية البيانات، وتفتقد العناصر التأمينية لمنتجات خاصة بأحد المصانع، وعدد من الألواح المعدنية المستخدمة في مراحل الطباعة المختلفة.

وبمواجهة صاحب المطبعة، اعترف بنشاطه الإجرامي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق، ضبطت مباحث التموين في القليوبية 5.8 طن لحمة مفرومة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة في القليوبية، وذلك قبل ترويجها في الأسواق، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد ورود معلومات بوجود صفقة لحمه مفرومة وكبدة منتهية الصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.