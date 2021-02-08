ضبط 8 مصانع «بير سلم» في حملة لمسطحات القليوبية

شنت شرطة المسطحات والبيئة في القليوبية، حملة مكبرة استهدفت المصانع غير المرخصة والضارة على البيئة، وذات الأنشطة الخطرة، أسفرت عن ضبط 8 مصانع بدون ترخيص، تقوم على أنشطة إنتاج منظفات صناعية ومواد بلاستيكية وزجاجية ومطهرات، وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور، رئيس شرطة المسطحات بقيام حمله مكبرة أسفرت عن ضبط فى مجال الصحه العامه 8 مصانع بدون ترخيص تقوم بإنتاج مطهرات ومواد بلاستيكية وزجاجية ومنظفات وبلغت المضبوطات 5 طن، منها 7200 قطعة مواد خام وأدوات مائدة بلاستيكية وزجاجية و17 طن منظفات ومطهرات و36 ألف علبة «قداحة» وفرشاة شعر مجهولة المصدر، مغشوشة ومقلدة وغير مدون عليها ثمة بيانات.

وفى مجال المواد الغذائية تم ضبط مخزن بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 3,5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات

فيما نجحت الأجهزة التنفيذيه فى حى شرق شبرا الخيمة برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم فى التصدى لعدد من المخالفات والأكشاك التى أقيمت بدون ترخيص حيث تم إزالة جميع الأكشاك المخالفه ومنها إزالة كشك إقيم بدون الحصول على التراخيص اللازمه بشارع 15 مايو وتم إزاله المخالفة وذلك للتعدى على الطريق العام وعدم الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الأشغال مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال رئيس الحي إنه تم إزالة أكشاك وتاندات مخالفه أقيمت بدون الحصول على التراخيص اللازمة بشارع الشعراوى القديم وذلك للتعدى على الطريق العام وعدم الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الإشغال مع تحرير محاضر للمخالفين.

وفى إطار التصدى لظاهرة انتشار عربات الكارو في شوارع الحي، قال رئيس حي شرق شبرا، إن الأجهزة التنفيذية بالحي، قامت بضبط ومصادرة عربه كارو قبل إلقاء مخلفات بشارع 15 مايو، وكانت العربة محملة بمخلفات هدم، قبل إلقائها، وتشويه المظهر العام، الأمر الذى يعمل على إنهاك الأجهزة التنفيذية.