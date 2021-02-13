ماجد الكدواني يقتحم عالم المنصات بمسلسل «موضوع عائلي»

يخوض الفنان ماجد الكدواني، تجربة تليفزيونية جديدة، خلال الفترة المُقبلة، وذلك بعدما تعاقد مع المُنتج أحمد الجنايني، على بطول مسلسل جديد يحمل اسم «موضوع عائلي».

ومن المُقرر أن يُعرض مسلسل «موضوع عائلي» عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو مكوّن من 10 حلقات فقط، ويُجرى حاليًا اختيار باقي أبطال العمل.

مسلسل «موضوع عائلي» يُعد أولى المسلسلات التي يقتحم بها ماجد الكدواني، عالم المنصات الرقمية، وهو من إخراج احمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

وقفة رجالة

وتعاون الفنان ماجد الكدواني، مع المُنتج أحمد الجنانيني، في فيلم «وقفة رجالة»، الذي يُعرض في دور العرض حاليًا ويتصدر شباك الإيرادات.

وتدور أحداث فيلم «وقفة رجالة» في إطار «لايت» حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

والعمل من بطولة كلا من سيد رجب، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، حيث حققوا كوميديا خاصة، بالتعاون مع شريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وينتظر الفنان ماجد الكدواني، عرض فيلمه «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للفنان كريم عبدالعزيز، في السينمات، حيث يطرح الفيلم عدة من التساؤلات حول تجربة الزواج، ويقدم خلاله كريم عبدالعزيز شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق عن بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة وغريبة عنه، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الطلاق.